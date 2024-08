Bob l'éponge arrive sur le Vision Pro !

Un nouvel environnement pour le Vision Pro

sanctuaire national de l'Islande en raison de sa grande importance historique et géologique

Comment choisir son environnement ?

Choisir un environnement ?



• Dans la vue d’accueil, touchez Environnements dans la barre d’onglets.

• Touchez un environnement (par exemple Sables blancs ou Yosemite), ou touchez une option telle qu’Été ou Hiver pour changer de manière subtile l’aspect de la pièce.

• Il est possible que vous voyiez et entendiez des effets dans les environnements, comme de la pluie dans Mont Hood. Certains de ces effets sont disponibles uniquement si vous n’avez pas d’apps ouvertes.



Pas d'ode à la grandeur de la nature pour cet environnement déployé par Paramount Plus puisqu'il s'agit du thème de Bob l'éponge (SpongeBob SquarePants en VO) via une nouvelle expérience immersive. Il s'agit en effet d'un jeu interactif pour attraper des méduses (via un petit geste de la main), het de les emmener directement à Bikini Bottom, manger un pâté de crabe au Krusty Krab. Tout ça pour fêter les 25 ans de l'éponge carrée.Notons que-on est sur un autre registre. Il s'agit de la zone du parc national de Thingvellir près de l'océan Atlantique. Il est décrit comme le sanctuaire national de l'Islande en raison de sa grande importance historique et géologique. A celui-ci, viennent également s'ajouter plusieurs films 3D à son app pour le Vision Pro : Avengers (2012), Avengers : Age of Ultron (2015), Ant-Man et la guêpe (2018) et Ant-Man (2015). Précisons que ce dernier se situe dans la région d'Oslo (à une quarantaine de kilomètres environ) en Norvège. Comme les heureux propriétaires peuvent le constater, le rendu est un peu brumeux.(on a d'ailleurs vu passer quelques trends dans les toilettes sur ce sujet). On peut ainsi se trouver à Yosemite, Mont Hood ou encore sur la Lune quand on utilise certaines applications -comme Mail ou Safari- ou encore se créer une salle de conférence assez spéciale pour répéter sa présentation.