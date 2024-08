Quels sont les projets ARVR d'Apple pour relancer le Vision Pro ?

Une première version trop ciblée

Apparemment, le groupe de développement dédié au casque continuerait d'expérimenter différents produits,Bien que le lancement ait été très attendu avec un fort battage médiatique,: son prix trop élevé et l’insuffisance d’applications natives intéressantes / professionnelles en ont fait un produit n’intéressant pas le grand public.En effet, le casque ne compte que 2500 applications à ce jour et l'on peut se demander si cela est suffisant pour un appareil coûtant près de 4000 euros. Bien qu'on puisse difficilement le comparer à l'iPhone et aux débuts de l'App Store -qui a ouvert le 11 juillet 2008 avec seulement 500 applications disponibles avec iPhone OS 2.0-, le taux d'adoption de l'appareil et la croissance du magasin ne pas pas comparable.Le contexte, comme le produit, sont en effet différents.. La disponibilité réduite, le lancement par étape et bien sûr son prix font que le nombre d'utilisateurs est assez restreint par rapport à un iPhone. A cela s'ajoutent des conditions complexes de développement des apps pour avoir accès à un casque. En définitive, le poids des investissements est trop lourd à financer pour de petits développeurs.Cependant, Apple ne se laisse pas abattre par le ralentissement des ventes et envisage donc un casque moins cher, et ce,. Cela pourrait expliquer que la firme soit déjà à la recherche de sous-traitants : en enlevant certaines fonctions, en utilisant des composants moins haut de gamme, en réduisant les coûts de production…Mais il faudrait réduire drastiquement le prix si la firme veut s'ouvrir au marché des casque ARVR grand public. Rappelons que le Meta Quest 3 commence à 549 euros tout de même, laissant à Apple une large marge d'amélioration. Mark Gurman semble assez sceptique sur le regain de popularité que cela pourra présenter.. Quant à la deuxième génération, le journaliste ne s’aventure pas sur un quelconque calendrier, le produit. Ne serait-ce pas là le vrai moyen de démocratiser l'ARVR. Apparemment,. Il faudra donc attendre un certain temps avant de poser les Apple Glass sur nez !