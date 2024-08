2500 apps pour le Vision Pro ! Est-ce suffisant ?

2 500 apps pour le Vision Pro

. En février dernier et à la sortie du casque, ce chiffre était à 1000, avant de passer à 2 000 apps visionOS (annoncé par Cupertino en juin).: l'App Store visionOS dispose désormaisqui viennent rejoindre les 1,5 million d'applications iOS / iPadOS compatibles.Rappelons que l'App Store a ouvert le 11 juillet 2008 avec seulement 500 applications disponibles (prévues avec iPhone OS 2.0) avant de connaitre une croissance exponentielle. En effet, le nombre d'applications a atteint 2,2 millions en 2017 avant de baisser (en lien avec la décision d'Apple de supprimer les applications 32 bits) à 1,8 million en 2021.? Le contexte et le produit sont en effet différents. Plusieurs explications peuvent être données pour expliquer cette stagnation du nombre d'applications visionOS. La disponibilité réduite du produit au début et un lancement par étape, ou encore son prix font que le nombre d'utilisateurs est assez restreint par rapport à un iPhone.Ensuite, il y a bien évidemment les, qui sont également marqué par le prix de l'appareil. Celui-ci est peut-être trop cher pour être acheté par de nombreux -petits- développeurs. Certes, il est possible d'un Vision Pro, mais les conditions d'Apple ne facilitent pas le processus (des préinscriptions, des listes d'attente, un seul exemplaire par équipe, très peu de laboratoires de test dans le monde). Et finalement ils doivent se contenter d'émuler leur application.Ces petits développeurs ne voient donc pas de retour sur investissement à court ou moyen terme ou d'engouement particulier du public (toujours pour des questions de prix et d'applications disponibles), ce qui créé un cercle vicieux sur le nombre d'apps disponibles.En définitive,: ce sont celles de gros éditeurs (par exemple Microsoft) et sont payantes pour la plupart (il faut bien rentabiliser leur création). Mais certains ont de toutes les manières décider qu'ils ne développeront pas la moindre application comme Netflix , d'autres se font prier comme YouTube.