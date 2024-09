Snap persiste avec de nouvelles Spectacles

Une innovation qui cible les développeurs ?

99 dollars par mois

La nouvelle interface de Snap

Snap essaye de redresser la barre

Selon Evan Spiegel, PDG de Snap, ces lunettes représentent une opportunité pour les développeurs de. On attend de voir.Les nouvelles Spectacles se distinguent par un champ de vision élargi de 46 degrés, bien supérieur aux 26,3 degrés de la version précédente, qui posaient clairement problème. Leur résolution a aussi été améliorée, avec 37 pixels par degré, pour offrir une expérience visuelle plus immersive., un atout indispensable pour une utilisation en extérieur. Cette amélioration de la qualité visuelle est complétée par un design plus ergonomique, bien que les lunettes restent relativement imposantes avec un poids de 226 grammes.Malgré ces améliorations, Snap ne destine pas encore vraiment ces lunettes au grand public. Elles seront disponibles exclusivement pour les développeurs,. Ce modèle de location vise à encourager les créateurs à concevoir des applications et des expériences immersives en réalité augmentée. Snap espère, avec cette formule, créer un écosystème riche qui pourra, à terme, séduire le grand public. Spiegel souligne l’importance de cette phase de développement, où la collaboration avec les développeurs est essentielle pour explorer pleinement le potentiel de la technologie AR . On reste sceptique sur l’approche, mais pourquoi pas.En parallèle, on vous le disait hier, Snap a également annoncé une refonte de son application Snapchat Cette décision s’inscrit dans une volonté de rendre l’expérience utilisateur plus fluide et intuitive. L’entreprise a aussi optimisé la manière dont les utilisateurs interagissent avec les publicités, dans l’espoir d’améliorer les résultats pour les annonceurs et de renforcer ses revenus, notamment dans un contexte où la concurrence publicitaire devient de plus en plus féroce.Malgré ces initiatives, Snap fait face à pas mal de difficultés., en grande partie à cause de la concurrence des plateformes publicitaires plus importantes comme Meta et Google. Mais Snap persiste dans son pari sur la réalité augmentée, un secteur où l’entreprise veut se positionner comme un leader précoce. Snap voit dans les Spectacles une opportunité de dominer un marché émergent.Bien que ces lunettes AR soient encore loin d’être adoptées en masse, elles incarnent, et c’est déjà ça !