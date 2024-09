Zuckerberg tacle Apple et son Vision Pro

Acquired

qui guideront l’avenir de l’industrie technologique

Deux approches opposées du développement produit

jardin clos

presque embarrassants

Tim Cook parle moins souvent de Meta que Marck Zuckerberg parle d'Apple

Une concurrence qui se renforce

Les enjeux éthiques et sociétaux

Meta a été précurseur sur les casques à réalité mixte

Un duel stratégique pour les années à venir

Meta et Apple incarnent deux philosophies de développement produit diamétralement opposées. Apple adopte une approche perfectionniste, prenant le temps de peaufiner chaque détail avant de lancer un produit sur le marché. Ce modèle fermé, souvent décrit comme led’Apple,, garantissant une expérience utilisateur homogène et généralement qualitative. Tim Cook a toujours défendu cette approche, affirmant que la qualité et la sécurité de l’utilisateur priment sur la rapidité de mise sur le marché.À l’inverse, Meta privilégie une approche beaucoup plus agile, valorisant la rapidité d’expédition des produits et l’apprentissage par le feedback utilisateur. Zuckerberg explique que chez Meta, il n’est pas rare de lancer des produitsà cause de leurs finitions, car l’objectif est d’apprendre rapidement des retours des utilisateurs pour améliorer les itérations suivantes., et Zuckerberg la considère comme essentielle pour innover à un rythme soutenu. Selon lui, cette approche est cruciale pour construire la prochaine génération de plateformes ouvertes.La rivalité entre les deux entreprises est particulièrement visible dans le domaine des casques de réalité mixte. L’ Apple Vision Pro , sorti récemment après plus de huit ans de développement, vient concurrencer directement les casques Quest de Meta, beaucoup moins chers et lancés plus rapidement sur le marché. Cette confrontation illustre bien les deux approches : d’un côté, un produit haut de gamme, sophistiqué, et de l’autre, une gamme plus accessible, évolutive grâce aux retours des utilisateurs., même si cela signifie que certaines versions initiales ne sont pas parfaites.Au-delà des produits, cette opposition touche aussi à des questions plus profondes, presque idéologiques, sur ce que devrait être l’avenir de la tech. Zuckerberg a régulièrementet son contrôle strict sur l’App Store, ce qu’il considère comme un frein à l’innovation. Pour Meta, l’avenir repose sur des plateformes ouvertes, où les développeurs peuvent expérimenter librement et les utilisateurs profiter d’une diversité d’applications et de services.Apple, de son côté, défend un modèle intégré,. Tim Cook a d’ailleurs minimisé la concurrence avec Meta par le passé, affirmant que les deux entreprises évoluent dans des secteurs différents. Mais depuis, l’expansion d’Apple dans les domaines de la publicité et de l’intelligence artificielle, ainsi que le lancement de l’Apple Vision Pro, montrent bien que la bataille s’étend sur de multiples fronts.Zuckerberg anticipe donc une compétition féroce dans les 10 à 15 prochaines années, non seulement sur le plan des produits, mais aussi sur la vision globale de l’industrie., Meta mise sur l’ouverture et l’innovation rapide. Heureusement, nous n’en sommes pas encore à devoir choisir un camp, mais il est sûr qu’entre Meta et Apple, votre cœur balance forcément du côté de la pomme !