Snapchat se refait (complètement) une beauté

Simple Snapchat

Trois onglets et c'est tout

La version précédente était bien plus chargée !

TikTok la nouvelle référence

For You

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, semble confiant : cette refonte rend Snapchat plus intuitif tout en simplifiant la découverte des contenus. Clairement, l’objectif est de, en facilitant l’accès aux vidéos courtes qui font sensation sur ces plateformes. Et ce n’est pas tout : Snap ne se contente pas de dépoussiérer l’interface, la firme cherche également à offrir aux créateurs une meilleure manière de monétiser leurs contenus via des vidéos courtes, tout en élargissant leur audience grâce à la nouvelle mise en page. Là encore, TikTok n’est pas loin.Avant cette refonte, Snapchat se composait de plusieurs sections comme la Snap Map, les chats privés, les Stories et Spotlight (son équivalent de TikTok). Mais avec, tout se regroupe., regroupant ainsi les interactions avec vos amis et les contenus qu’ils partagent en un seul et même endroit. Fini les détours compliqués pour naviguer dans l’application !La plus grande nouveauté, c’est ce flux, à droite de l’appareil photo, où se mêlent des vidéos en plein écran de créateurs et d’éditeurs.et compte bien sur cette refonte pour faire grimper les chiffres. Spiegel lui-même explique que ce nouvel agencement devrait permettre aux créateurs de mieux tirer parti des outils de monétisation, tout en simplifiant le suivi de leurs Stories.Cependant prudence ! Snap a déjà tenté de chambouler son interface par le passé. Vous vous souvenez de 2018 ? Quand la réorganisation des Stories avait fait grincer des dents et même généré. Eh bien, Snap semble avoir appris de cette erreur, un peu tardivement. Cette fois, les Stories sont mieux intégrées, avec une barre dédiée pour les retrouver facilement.Pour le moment, la nouvelle version est. Reste à voir si les utilisateurs vont s’approprier cette refonte ou si Snapchat devra une nouvelle fois réajuster le tir. On a hâte de pouvoir la tester de notre côté.