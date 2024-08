Snapchat est enfin disponible sur l'iPad

Treize ans entre les versions iOS et iPadOS

des fonctions IA

Mon IA

Quelles fonctionnalités de Snapchat utilisent l'IA générative ?

Nous travaillons en permanence à de nouvelles façons d'améliorer votre expérience de l'IA générative. De nombreuses nouvelles fonctionnalités Snapchat sont alimentées par l'IA générative, comme les Lenses, My AI, Rêves et les Snaps d’IA.



Comment puis-je identifier les outils d’IA générative sur Snapchat ?

Nous pouvons indiquer qu'une fonctionnalité de Snapchat est alimentée par l'IA générative de plusieurs manières, y compris via l’icône représentant des étincelles ✨, des clauses de non-responsabilité spécifiques, des Cartes de contexte ou des infobulles. Ces symboles contextuels ou d’autres indicateurs sur Snapchat indiquent que vous interagissez avec l’IA et non pas avec un humain, ou que vous consultez un contenu produit par IA ne dépeignant pas un scénario du monde réel.

En effet, l'application avait été lancé sur l'iPhone en 2011, mais pas sur l'iPad. Il ne restait qu'aux utilisateurs de faire tourner l'app iOS et de se retrouver avec d'énormes bordures noires autour d'elle.Avec cette dernière mise à jour, l'application est désormais prise en charge nativement et tourne désormais en plein écran sur la tablette de la Pomme.. Pour le moment, elle ne peut fonctionner qu', sans aucun moyen d'utiliser l'application en mode paysage. L'interface de cette première version mériterait également d'être retravaillée, mais les bases sont désormais présentes.En début d'année,, dont une option pour converser avecdans un chat direct pour créer des rappels ou lancer un compte à rebours. Il est également possible de générer son propre avatar Bitmoji à l'aide de l'IA.. L'application nécessite un appareil exécutant iOS 13 ou une version ultérieure.