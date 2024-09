Un Vision Pro moins cher dans les tuyaux d'Apple

Une première version trop ciblée

D'après. Selon, la firme californienne aurait reçu différents écrans OLED de Japan Display avec une résolution de pixels d'environ 1 500 pixels par pouce (contre 3 391 pour les modèles actuels). En réduisant la densité , Apple pourrait réduire considérablement les coûts de fabrication tout en offrant une expérience visuelle de haute qualité.Cette information n'est pas nouvelle en soi. En effet, depuis plusieurs mois (et même avant la sortie du Vision Pro), il est question pour Cupertino. Apparemment, le groupe de développement dédié au casque continuerait d'expérimenter différents produits,Bien que le lancement ait été très attendu avec un fort battage médiatique,: son prix trop élevé et l’insuffisance d’applications natives intéressantes / professionnelles en ont fait un produit n’intéressant pas vraiment le grand public.Rappelons que le Meta Quest 3 commence à 549 euros tout de même, laissant à Apple une large marge d'amélioration.De son côté, Mark Gurman semble assez sceptique sur le regain de popularité. Pour lui, à moins de 1500 dollars, le casque restera un produit de niche peu accessible. Quant à la deuxième génération, le journaliste ne s’aventure pas sur un quelconque calendrier, même s'il estime que le produit est dans les tuyaux.Enfin, il y a aussi un autre projet -plus grand public-. Ne serait-ce pas là le vrai moyen de démocratiser l'ARVR. Apparemment, l’idée de fabriquer de vraies lunettes de réalité augmentée a été mis en pause en raison de défis techniques. Il faudra donc attendre un certain temps avant de poser les Apple Glass sur son nez !