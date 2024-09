Quels sont les projets d'Apple pour relancer le Vision Pro ?

repenser son approche du casque

D'après Mark Gurman,Il s'agirait avant tout de créer d'autres modèles afin de diversifier la gamme.Parmi les projets en cours, elle se pencherait sur une(que certains ont dénommé Vision Pro SE ou Vision Air), avec des écrans de qualité moindre ou des matériaux moins chers. Moins coûteux à produire, il serait logiquement moins cher et serait susceptible d'attirer plus de clients.Apple travaillerait aussi, dotée d'une puce M5 et d'Apple Intelligence. Cette dernière aurait de meilleurs écrans et pourrait être plus légère / avoir une meilleure autonomie. La question serait de savoir si Apple maintiendrait alors la 1ère génération au catalogue., ce qui supprimerait de nombreux composants et réduirait le poids du casque. En revanche, cela voudrait dire qu'il se reposerait entièrement sur l'iPhone au niveau du processeur et de l'autonomie, ce qui serait assez problématique. A titre de comparaison la capacité de la batterie de l'iPhone 16 Pro Max est la moitié de celle du casque (dont l'autonomie est de deux heures)... Mais cela semble aller à l'encontre de toute logique.(ce qui diminuerait fortement le prix). Le premier serait un produit similaire aux lunettes intelligentes de Ray-Ban et Meta. La monture permettrait de poser des questions à une IA (Apple Intelligence ?), de passer des appels / FaceTime. Le deuxième reposerait sur des AirPods, présentant des fonctions IA et dotés de petites caméras externes, afin de fournir des informations à l'utilisateur.Le projet le plus sûr serait la commercialisation d'une version plus grand public et donc moins chère. D'aprèsSelon, la firme californienne aurait reçu différents écrans OLED de Japan Display avec une résolution d'environ 1 500 pixels par pouce (contre 3 391 pour les modèles actuels). En réduisant la densité, Apple pourraittout en offrant une expérience visuelle de haute qualité.Bien que le lancement ait été très attendu avec un fort battage médiatique,: son prix trop élevé et l’insuffisance d’applications natives intéressantes / professionnelles en ont fait un produit n’intéressant pas vraiment le grand public.