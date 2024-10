Des lunettes connectées, des AirPods Photo ? Les projets ambitieux, mais lointains d'Apple

Des idées...

Visual Intelligence

Lunettes Meta - Rayban

... mais pas de calendrier !

Une keynote Mac M4 pour la fin octobre ?

Scary Fast

• octobre 2024 : MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces (M4, M4 Pro et M4 Max), iMac (M4), Mac mini (M4 et M4 Pro), iPad mini 7

• janvier à mars 2025 : MacBook Air (M4)

• printemps 2025 : iPhone SE 4, iPad Air 6

• mi-2025 : Mac Studio (M4 Max et M4 Ultra)

• mi-2025 : Mac Pro (M4 Ultra)

• courant 2025 : AirTags 2

D'après le très bien informé Mark Gurman,. Au menu, on pourrait avoir des lunettes connectées -une version plus légère à l'image de la collaboration très réussie entre Meta et Ray-Ban-, mais également -plus ambitieux- des AirPods dotés d'un appareil photo.Selon le journaliste de, à son nouveau projet. Ce dernier comprend bien évidemment le Vision Pro, mais aussi un possible modèle d'entrée de gamme, des lunettes plus légères ou encore ces AirPods dotés de fonctions vidéo-photo.Globalement, les lunettes ne comporteraient pas d'écrans. On retrouvera: avec des caméras, des haut-parleurs et des micros intégrés. Mais Apple a intérêt à se dépêcher car elle est bien en retard sur ce segment. Elle devra aussi revoir ses tarifs si elle entend être concurrentielle, car Meta vend ses lunettes pour moins de 300 dollars (prix de base).En revanche, il faudrait attendre plusieurs années,. Mais ils pourraient tout aussi bien ne jamais sortir. Après tout, Apple a renoncé à l'Apple Car après des milliards investis et dix années de recherches. Aussi, ce ne sont pas une paire de lunettes ou des écouteurs, qui lui poseraient problème.Aux dernières rumeurs,. Dans une récente newsletter, on apprend que, soit le lendemain de la présentation des derniers résultats financiers de la firme. A cela, s'ajouterait la 7e génération d’iPad mini.. Par le passé, elle a déjà organisé trois évènements similaires au cours des cinq dernières années. L'année dernière, elle avait organiséle 30 octobre 2023 pour lever le voile sur ses MacBook Pro M3 et l'iMac M3. Ceux-ci avaient été commercialisés une semaine plus tard, le mardi 7 novembre 2023.Pour rappel, le journaliste deavait avancé il y a quelques jours undes produits à venir. Après ceux-là, le cycle pourrait recommencer avec des iPhone 17 en septembre et des Mac M5 à l'automne 2025.