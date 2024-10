Plongée dans l'histoire : le making of du 1er film immersif pour le Vision Pro

Un format immersif qui va changer l’avenir du cinéma ?

Huit mois après sa sortie, le Vision Pro se dote enfin de son tout premier film enregistré au format Apple Immersive Vidéo.est un court métrage immersif écrit et réalisé pour emmener le spectateur avec lui, tout au fond des océans pendant la Seconde Guerre mondiale. Le casque permet alors de vivreEt pour cette première, Apple a fait appel au cinéaste autrichien, à qui l’on doit(2022). Ce film a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film étranger, étant le deuxième film le plus récompensé de cette cérémonie. Notons que la première adaptation du roman avait déjà été oscarisée en 1930. Elle propose d'ailleurs un making of très intéressant sur les coulisses du film.Il peut être visionné depuis le jeudi 10 octobre dans: à savoir en Australie, au Canada, à Hong Kong, en France, en Allemagne, au Japon, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les utilisateurs en Chine devront utiliser les applications Migu Video et Tencent Video.Une. Un teaser figure d'ailleurs dans la sectiondu Vision Pro. Pour rappel, il s'agit de contenus dédiés aux voyages aériens (on en prendra sans doute plein les yeux), qui proposeront. Au menu :Notons que le premier épisode se déroule à Hawaï, le deuxième épisode regardera les feuilles d'automne tomber en Nouvelle-Angleterre.N’hésitez à revoir notre test du Vision Pro après 6 mois d’utilisation