Bientôt l'iPhone 16 ! Utilisez-vous le programme de reprise d'Apple ?

Une reprise stable en attendant l'iPhone 16

Reprise au 3 septembre 2024

Reprise au 14 septembre 2023

Qu'est-ce que Trade In ?

. Mais il conviendra d'aller faire un petit tour mardi de la semaine prochaine pour la mise à jour cette grille ! Il est possible que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus soient davantage touchés, car ils ne disposent pas de la RAM nécessaire pour faire tourner l'IA d'Apple en local (il est en effet nécessaire d'avoir au minimum 8 Go pour ce faire).L'année dernière, Apple avait été plutôt sympa avec la révision de ses prix. Avec la sortie des iPhone 15, le prix de reprise par Apple des iPhone 14 iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max n'avait pas beaucoup décoté. Sur douze mois on perd 30 euros sur le modèle Pro Max et 50 euros sur les autres. Du côté des iPhone plus anciens, là encore on perd une dizaine d'euros ici et là. Attention toutefois, aux modèles qui ne peuvent pas faire tourner iOS 18 !Même si les prix sont moins élevés que dans d’autres boutiques ou si l’on a la possibilité de revendre son appareil soi-même,. Il suffit en effet de renseigner le modèle de son iPhone (avec le numéro de série) et d’indiquer son état en répondant à différentes questions.Dans un deuxième temps (après la validation de la commande), Apple vous enverra un e-mail de confirmation. Si vous échangez un iPhone, il vous expliquera comment sauvegarder ses données personnelles etDans un troisième temps, après réception de l’appareil, une équipe l’inspectera afin d’en vérifier l’état et de. Si l’état de l’appareil ne correspond pas à la description faite, un e‐mail sera envoyé indiquant la marche à suivre.