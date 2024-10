Le Vision Pro, le nouveau bistouri des salles d'opérations

Le vision pro, une vraie révolution médicale ?

C'est le même niveau de révolution, mais cela aura un impact sur davantage de vies en raison de l'accès à celui-ci

Nous étions tous époustouflés : c'était mieux que ce à quoi nous nous attendions

le prix n’est pas un problème ! (Loin de là)

Les moniteurs dans la salle d'opération coûtent probablement de 20 000 à 30 000 dollars. Donc 3 500 $ pour un casque, c'est comme de la poussière budgétaire dans le milieu de la santé

la norme de soins dans les années à venir, dans les salles d'opération du monde entier

souvent, les chirurgiens ont du mal à regarder les écrans pendant les procédures, où l'information est répartie .../... Apple Vision Pro pourrait rassembler tout cela et, espérons-le, améliorer les résultats pour les patients.

Et en pratique ?

l'utilisation de la technologie consiste à améliorer le travail, à résoudre des problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les médecins et les infirmières, et les alléger des soucis administratifs qui contribuent à l'épuisement professionnel

Ainsi, le docteur Santiago Horgan qui dirige l'établissementà San Diego se montre des plus. Le spécialiste estime queque le robot qu'il a utilisé en 2000 pour réaliser la première opération de pontage gastrique.. En revanche, il a pu essayer le Vision Pro en septembre 2023 (apparemment une pré-version d'Apple), pour effectuer une opération de hernie para-œsophagienne.. En effet, au cours d'une intervention, le médecin doit souvent s'arrêter pour vérifier certaines constantes ou d'autres appareils, mais avec le Vision Pro, tout est affiché à l'écran ce qui facilite énormément son travail, son efficacité et sa concentration. L'opération dure moins longtemps, même quelques minutes, cela compte pour le patient ou les intervenants.Christopher Longhurst, un collègue de Horgan et directeur de la clinique et de l'innovation à UC San Diego Health, affirme que. Aussi, il pense que l'Apple Vision Pro seraD'ailleurs Apple n'a pas perdu de vue ce domaine d'application pour son casque. Ainsi, en janvier dernier , soit juste avant le lancement du casque, elle avait diffusé une petite séquence vidéo à ses salariés. Dans cette dernière, il était question de quelques utilisations pratiques, notamment en salle d'opération.D'après Mark Gurman , cette vidéo d'introduction avait pour but de motiver les troupes et de rappeler les utilisations futures du casque, notammentA priori, Mike Rockwell et Alan Dye y ont joué les animateurs,(ndlr : ce qui est déjà le cas avec d'autres appareils) :Un chirurgien -qui a déjà utilisé des Google Glass lors de ses interventions- s'est dit très intéressé par le Vision Pro, y voyant potentiellement un excellent outil de documentation pendant les chirurgies.. Précisons qu'il est un précurseur dans ce domaine, il a été en effet le premier chirurgien à avoir utilisé des Google Glass en salle d'opération en 2013. Depuis, il porte un profond intérêt pour l'utilisation des nouvelles technologies dans les domaines médicaux.Pour le Dr Grossmann,