Voici l'Avata 2, le nouveau drone FPV de DJI prêt pour les acrobaties !

Voici le DJI Avata 2

Sécurité et autonomie

Il y a un peu moins de deux ans, nous avons ouvert la voie pour que les utilisateurs explorent et embrassent l’expérience de vol FPV, offrant une sensation presque transcendante, semblable à une expérience extracorporelle. Le DJI Avata 2 va plus loin en permettant à chacun de piloter comme un pro grâce à des flips, des tonneaux et des drifts réalisables en toute simplicité. Nous sommes impatients d’offrir aux utilisateurs l’une des meilleures expériences FPV du marché, et ce, quasiment sans effort de leur part.

Goggles 3, RC Motion 3 et partage

Le contenu du pack Fly More Combo 3 batteries

Disponibilité et tarifs

Le nouveau DJI Avata 2 est un drone FPV, pour First-Person View,. Le nouveau venu embarque un capteur CMOS ultra-grand-angle 12 MP de 1/1,3 pouce plus performant que celui de la génération précédente, avec un champ de vision allant jusqu’à 155° et permettant d’offrir une plage dynamique plus étendue et de mieux gérer les conditions de faible éclairage.(D-Log M 10 bits). DJI met en avant une stabilisation de haut vol, couplant stabilisation matérielle et logicielle (RockSteady 2), la technologie HorizonSteady pour verrouiller les séquences sur l'horizon et le mode Gyroflow pour faciliter le traitement des séquences en post-production.avec de nouveaux capteurs binoculaires fisheye qui améliorent la stabilité en extérieur comme en intérieur, un bouton de verrouillage qui arrête instantanément le drone, une fonction de retour automatique au point de départ, une protection intégrée plus légère pour les hélices, etSelon Ferdinand Wolf, Directeur créatif chez DJI :de la charge rapide à 65W permettant de faire le plein en 40 minutes, et de la nouvelle transmission vidéo O4 offre(en fonction de la législation du pays dans lequel vous volez)‌,L'application LightCut, permet d'éditer les images sans avoir à télécharger les données et la fonction One-Tap Edit offre un montage automatique des meilleurs moments.. Le casque Goggles 3 est équipé de dioptries réglables et d'écrans micro-OLED avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 100 Hz.avec la possibilité de superposer les images sur le flux en direct de l’appareil (mode Picture in Picture ou PiP).Quant au nouveau contrôleur Motion 3,L'application DJI Fly et le casque Goggles 3 permettent de. De plus, un câble peut être utilisé pour partager le flux en direct vers un écran ou vers d'autres casques Goggles 3 via le mode Public., 999 euros pour le pack Fly More Combo comprenant le drone, le casque Goggles 3, le contrôleur RC Motion 3, les câbles nécessaires, des hélices de rechange et une batterie, et 1199 euros pour le pack Fly More Combo ajoutant à cela 3 batteries, une station de charge, et un sac de transport.