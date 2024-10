DJI attaque le Pentagone américain

DJI dénonce un blacklisting abusif

Conséquences économiques et commerciales pour DJI

La lutte américaine contre les entreprises chinoises

L’impact international de la décision américaine

Le fabricant chinois de drones DJI a déposé une plainte contre le Département de la Défense des États-Unis, contestant son inscription sur une liste de sociétés présumées liées à l’armée chinoise. Selon DJI,L’entreprise, leader mondial des drones commerciaux, affirme qu’elle n’est ni contrôlée ni financée par l’armée chinoise. Après plus de seize mois sans réponse concrète de la part du gouvernement américain, DJI a décidé de porter l’affaire devant un tribunal fédéral pour tenter de retirer son nom de cette liste.Être inscrit sur cette liste a eu de graves conséquences pour DJI. L’entreprise déclare avoir perdu d’importants contrats avec des clients américains et internationaux, en raison des craintes liées à la sécurité nationale., ce qui a forcément affecté ses revenus. DJI explique que cette stigmatisation nuit à sa réputation et qu’elle a été bannie de plusieurs projets publics, mettant en péril son activité dans l’un de ses principaux marchés.Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de méfiance croissante envers les entreprises technologiques chinoises, souvent accusées d’être liées aux ambitions militaires de Pékin.DJI n’est pas la seule entreprise à contester cette désignation. Des sociétés comme Hesai Group, un fabricant de lidar , ont également porté plainte contre le gouvernement américain pour des raisons similaires, ce qui montre une résistance de plus en plus importante de la part des firmes chinoises contre les mesures américaines.Au-delà des États-Unis, cette décision a des répercussions sur le marché mondial des drones. DJI , malgré ses innovations technologiques et sa domination sur le marché des drones de loisirs et professionnels, fait face à une pression accrue,D’une manière générale,, comme celles imposées aux fabricants de semi-conducteurs, montrent une volonté de limiter l’accès de la Chine aux technologies avancées qui pourraient servir à des fins militaires, et certaines entreprises comme DJI ne veulent pas se laisser faire.