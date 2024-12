Et si Sony adaptait les manettes PS VR2 Sense au Vision Pro ?

Sony PlayStation VR2 Sense Controller

Un Constat d'échec ?

produit de niche

Au delà du jeu !

Nos vidéos et tests sur le Vision Pro

Au bout de presque dix mois, il y a toujours peu d'applications et surtout de contenus adaptés au produit, et les développeurs ne paraissent pas très motivés pour porter leurs programmes, certains s'y refusant carrément arguant du manque de rentabilité pour ce faire.Résultat, d'autres produits -plus légers, plus abordables et carrément plus pratiques au quotidien- sont venus. On pense bien évidemment auxqui devraient faire un carton à Noël D'après Mark Gurman,. Cupertino aurait été à l'initiative de la demande (au début de l'année) et aurait même interrogé discrètement certains éditeurs sur cette opportunité et ses développements.Cette décision pourrait en effet se révéler stratégique dans l’écosystème de réalité mixte de Cupertino. Actuellement, le Vision Pro repose principalement sur-pas très pratique quand on veut jouer... Toutefois, l’ajout de contrôleurs de qualité pourrait renforcer son attrait auprès des joueurs et des créateurs de contenu. Et enfin soulever l'intérêt des développeurs de jeux.Selon le journaliste de, ces manettes pourraient transcender l'univers du jeux et également, comme l’édition de médias, la navigation dans visionOS et la manipulation d’objets 3D, rendant le Vision Pro plus polyvalent. Les manettes pourraient enfin faciliter l'arrivée de jeux sur le Vision Pro, qui ne sont pas légion sur le casque, d'autant que les commandes sont assez limitées., il ne s'agit pas de développer un tout nouvel accessoire mais d'adapter un modèle existant et de tirer profit de ses caractéristiques (boutons, retour haptiques, détection du toucher...).Si ce partenariat se concrétise,, en renforçant son écosystème tout en bénéficiant de l’expertise de Sony dans les technologies immersives. Ces dernières pourraient être vendues directement en Apple Store. Pour cela, il faudrait que Sony ajuste son modèle de distribution actuel, dans la mesure où les manettes sont généralement incluses avec la PS VR2.N’hésitez à revoir notre test du Vision Pro après 6 mois d’utilisation