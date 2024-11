Un futur incertain pour le Vision Pro 2

A quand un vision Pro 2 ?

Risque d'échec en perspective ?

Dans sa dernière(ce qui fait une belle fourchette d'estimation, tout de même). Il n'y a rien de très nouveau par rapport aux précédentes rumeurs en provenance des chaines d'approvisionnement.Il y a quelques jours, Ming Chi Kuo avait lui même interrogé plusieurs sous-traitants et avait annoncé qu', ce qui pourrait bien expliquer l' arrêt de la production de la génération actuelle. C'est en effet ce qu'a annoncéaprès avoir sondé plusieurs entreprises de la chaine de production de Cupertino.Or pour le moment, la firme dévoile à peine ses M4... Il serait donc assez logique qu'une bonne année ne s'écoule, avant de voir arriver ce nouveau modèle. D'autant que Cupertino pourrait aussi se pencher vers d'autres produits, comme des lunettes AR plus légères et faciles à utiliser au quotidien. Ou encore un Vision Pro lite, moins cher.Il y a quelques jours, Apple s'est montrée pour le moins pessimiste. Alors que la firme nous a habitué à desou encore le fameux, la voici qui tire la sonnette d'alarme plusieurs mois en avance.. Elle écrit en effet que ses prochaines innovations pourraient générer moins de revenus et de marges bénéficiaires par rapport à l'iPhone (s’agit-il d’un drapeau noir et d’une alerte rouge à Cupertino ?).Cette précision n’est pas sans soulever des. Bien que l'iPhone reste la pierre angulaire du succès d'Apple, il ne représente que la moitié des revenus et il ne fait pas bon ne dépendre que d’une seule source.Aussi, certains peuvent s’inquiéter sur la: les wearables sont en baisse, le Vision Pro -trop cher- ne semble pas trouver son public (ou alors celui-ci très restreint). Apple se serait-elle trompée de stratégie, serait-elle arrivée trop tard et n’aurait-elle pas du viser un produit plus léger à l’images de excellentes Meta Ray-Ban Le rapport contient également des, et ce, alors qu'Apple tente de combler son retard face à Google ou Meta (même si là encore ce n’est pas grave pour son grand patron). En outre, malgré l’annonce d’un partenariat avec OpenAI (ChatGPT sur l’iPhone), la stratégie de monétisation n’est pas très claire.