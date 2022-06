Que cache le Newton MessagePad 120 de "For All Mankind"?

En effet, certains ont pu le noter mais un(saison 3). Ainsi, l'un des producteurs du show est venu apporter quelques détails sur la manière dont il a été utilisé. Rappelons que cette saison 3 se déroule dans les années 90, permettant ainsi de justifier la présence de cette antiquité pommée, lors de cette quête pour explorer Mars.Ben McGinnis -producteur chez Tall Ship Productions- a partagé sur son comptedes images des coulisses, montrant un des Newton modifiés. Il s'agirait plutôt d'une, et qui permettait aux acteurs de passer des appels vidéos (toutes les fonctions n'ont pas été utilisées pendant le tournage des épisodes de la série, à peine d'anachronisme).Présenté au(CES) de Chicago durant l'été 1992, leen tant qu'assistant numérique personnel (PDA) avec reconnaissance de l'écriture manuscrite (et stylet inclus). Il possédait son propre système d'exploitation propriétaire, Newton OS, et la plupart étaient basés sur un processeur RISC ARM 610.