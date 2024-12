Les Ray-Ban Meta gagnent la traduction instantanée, Shazam et plus encore

Des lunettes de plus en plus capables

Un positionnement stratégique pour Meta

Meta Platforms vient de déployer une nouvelle mise à jour pour ses lunettes Ray-Ban Meta. Annoncées en septembre dernier lors du Meta Connect 2024, ces améliorations concrétisent la promesse de rendre les lunettes plus intelligentes et interactives.La nouveauté la plus importante de cette mise à jour (version 11) est la fonction. Concrètement, les lunettes peuvent désormais voir ce que voit l’utilisateur en continu, analyser son environnement et répondre à des questions en temps réel. Plus besoin de prononcerà chaque requête, l’IA peut interagir de manière plus fluide. Il est même possible d’interrompre la conversation ou de poser des questions de suivi. Meta mise sur une assistance mains libres, par exemple pour proposer des recettes en observant les aliments dans une cuisine ou pour guider l’utilisateur lors d’une promenade dans un quartier inconnu.Pour l’instant, cette fonction est limitée à des sessions de 30 minutes.Pour le moment en France les lunettes ne sont pas encore capables d’analyser ce qu’elles voient, mais Meta déploie progressivement les fonctions liées à l’IA en Europe, dont on peut imaginer que ça finira par arriver par chez nous aussi.Autre ajout notable : la traduction instantanée. Les lunettes peuvent traduire les conversations entre l’anglais et trois langues – le français, l’espagnol et l’italien. Lorsqu’une personne s’exprime dans une de ces langues, l’utilisateur entend la traduction en anglais via les haut-parleurs intégrés ou peut consulter les transcriptions sur son smartphone.Une fonctionnalité qui vise clairement les voyageurs ou toute situation où la barrière de la langue peut poser problème. Là aussi il faudra attendre un peu pour que ça arrive chez nous, mais ça donne envie.Pour les mélomanes, Meta a ajouté Shazam aux lunettes Ray-Ban. La fonction est simple : demandezet l’IA identifiera le morceau en quelques secondes.Et devinez quoi ? Pas tout de suite en Europe… On commence à avoir l’habitude Quoi qu’il en soit, même si par chez nous, il faut toujours attendre, avec ces nouvelles fonctionnalités, Meta continue d’étoffer l’offre des Ray-Ban Meta dans un secteur où l’intégration de l’IA est un argument majeur.En plus d’être limitées à l’Amérique du Nord, seules les personnes inscrites au programme d’accès anticipé peuvent tester ces nouveautés.