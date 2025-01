DJI Flip : le nouveau drone pliable pour vloggers et débutants

Conception axée sur la sécurité

Une caméra qui rivalise avec des modèles plus chers

Fonctionnalités automatisées pour une utilisation simplifiée

Autonomie et connectivité

Prix et disponibilité

Le DJI Flip innove avec. Ces protections réduisent le risque d’accidents pour les pilotes débutants tout en garantissant la robustesse du drone. La structure légère n’alourdit pas l’appareil, qui reste conforme à la réglementation des drones de catégorie C0 en Europe. Son système de freinage automatique, activé par un capteur infrarouge 3D, assure des vols sécurisés, même en intérieur ou dans des zones encombrées.Équipé d’un capteur CMOS 1/1,3 pouce, le DJI Flip capture des photos de 48 MP et des vidéos 4K jusqu’à 60 fps.. Le drone propose aussi des modes avancés comme le ralenti en 4K à 100 fps ou la vidéo HDR pour des séquences plus détaillées. Grâce à la technologie SmartPhoto, il combine HDR et reconnaissance de scène pour optimiser les couleurs et les détails.DJI intègre sur le Flip six modes de prise de vue automatisés, dont Dronie, Helix et Boomerang, accessibles via l’application DJI Fly ou directement depuis la radiocommande.. Le suivi de sujet par IA permet de garder une personne ou un objet dans le cadre, pratique pour les vloggers en déplacement.Le DJI Flip offre, ce qui est correct pour sa catégorie. Sa technologie de transmission vidéo DJI O4 garantit une portée de 13 km en 1080p à 60 fps,. Le drone peut fonctionner avec ou sans radiocommande, via un smartphone connecté à l’application DJI Fly.Le DJI Flip est disponible dès maintenant à partir de 439 €. la version avec radiocommande RC 2 (639 €) et le Fly More Combo avec trois batteries et un sac de transport (779 €).Un produit qui devrait intéresser