Stallone doublé par IA sur son prochain film : le résultat est abominable (vidéo)

Une première controversée dans le doublage

Aurore Bergé dit n'avoir accepté qu'un simple test

Une bande-annonce critiquée

À droite, Alain Dorval, voix française historique de Stallone

L’IA, une menace pour le doublage ?

Décédé en février 2024, Alain Dorval a marqué le cinéma français en prêtant sa voix à Sylvester Stallone dans les sagas Rocky et Rambo. Pour le film Armor, diffusé en mars sur Amazon Prime Video , sa voix a été recréée par l’intelligence artificielle, grâce à un partenariat entre les sociétés Lumiere Ventures et ElevenLabs. Selon un post qu’elle a publié sur X, Aurore Bergé, fille d’Alain Dorval et ministre à l’Égalité entre les femmes et les hommes, avait donné son accord pour un essai. L’objectif ?Ca n’a pas manqué, l’initiative a pris une tournure assez foireuse. La bande-annonce du film, diffusée sur les réseaux sociaux, a rapidement suscité des réactions négatives.. Face à la polémique, Aurore Bergé a donc clarifié sa position sur X (anciennement Twitter) : “J’ai donné mon accord pour un essai. Uniquement un essai. Rien ne pouvait être publié sans validation finale de ma mère et moi.” Elle ajoute que la diffusion actuelle n’a jamais été validée, affirmant que son père n’aurait pas approuvé ce résultat.Visiblement tout ceci a dépassé le cadre d’un essai,Ce cas relance un débat déjà bien entamé dans le milieu du doublage . En 2023, les professionnels du secteur s’étaient mobilisés pour dénoncer l’usage de l’IA, qui pourrait, selon eux, menacer leur métier. Le risque ? Que des voix artificielles remplacent des comédiens humains pour des raisons de coût ou de rapidité.: lors des récentes grèves à Hollywood, la question de l’encadrement de l’IA dans les productions cinématographiques a été au centre des discussions.L’utilisation de l’IA pour recréer des voix d’acteurs décédés n’est pas nouvelle. Ces dernières années, des technologies similaires ont permis de faire “revivre” Carrie Fisher dans Star Wars ou Ian Holm dans Alien. Si certains y voient un moyen de préserver l’héritage artistique,. L’affaire de ce film Armor met en lumière un enjeu crucial : comment encadrer l’usage de ces technologies sans trahir l’identité des œuvres et de leurs interprètes ?