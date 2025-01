Vous allez pouvoir faire coucou à Donald Trump avec votre drone DJI

Un changement dans la gestion de l’espace aérien

Une décision qui fait débat

DJI Flip

Auparavant, le système de géorepérage de DJI empêchait tout simplement ses drones de décoller ou de survoler certaines zones. Ce système, lancé en 2013, avait été conçu pour éviter les vols accidentels dans des espaces à haut risque.. Les utilisateurs restent libres de poursuivre leur vol, malgré les alertes.DJI justifie ce changement en expliquant que la technologie de Remote ID (identification à distance), imposée par la FAA depuis 2024, permet déjà aux autorités de suivre et d’identifier les drones en temps réel.Ce choix n’est pas sans controverse.. Ils craignent que sa suppression augmente les risques, en particulier pour les pilotes amateurs ou peu informés des restrictions d’espace aérien. Les critiques pointent également des incidents récents, comme la collision d’un drone avec un avion anti-incendie à Los Angeles. Dans ce cas précis, le drone en question, un modèle DJI Mini, échappait aux exigences de Remote ID en raison de son faible poids (moins de 250 g)., où les zones sensibles restent protégées sans restriction automatique. Sauf que voilà, aux États-Unis, où DJI fait déjà face à des accusations de menaces pour la sécurité national e, ce changement est donc accueilli avec un certain scepticisme, et c’est peu dire.et recommande aux utilisateurs de mettre régulièrement à jour leurs appareils pour rester conformes aux dernières réglementations.