Plus d'un million de Meta Ray-Ban vendues en 2024 ! Quels sont les plans pour 2025 ?

Un pari ambitieux pour démocratiser les lunettes connectées

Je pense que l’une des questions qui se posent à nous est la suivante : allons-nous passer de 1 million à 2 millions ? Allons-nous passer de 1 million à 5 millions ? [...] Nous avons pratiquement inventé la catégorie et nos concurrents ne sont pas encore apparus. Je pense que nous commencerons probablement à en voir un peu plus cette année, peut-être l’année prochaine, mais nous disposons d’un vaste champ d’action pour introduire le plus grand nombre possible de personnes aux lunettes Meta AI et nous devrions saisir cette opportunité.

Des fonctionnalités toujours plus avancées

Une concurrence qui se cherche

Lancées fin 2023, les Meta Ray-Ban ont rencontré un grand succès, notamment en devenant le(Europe, Moyen-Orient et Afrique). Mais Meta ne compte pas s’arrêter là et veut massivement populariser ses lunettes connectées.Depuis leur lancement, les, notamment avec l’ajout de, l’assistant intelligent de l’entreprise, désormais disponible en France. Mais Meta ne compte pas s’arrêter là et explore déjà des pistes pour rendre son produit encore plus performant.L’une des évolutions envisagées serait d’, permettant ainsi d’afficher des informations en temps réel. L’entreprise travaillerait également sur de nouvelles interactions, avec des contrôles tactiles améliorés ou même un pilotage via un bracelet ou une montre connectée.Avec une, Meta cherche à imposer ses lunettes connectées comme un produit grand public incontournable. Reste à voir si le marché suivra cette vision et si les utilisateurs adopteront en masse cette nouvelle génération deSelon Mark Gurman, Apple continue de travailler sur des Apple Glasses sans grand résultats. Malgré des années de recherches, le Vison Pro ne serait pas du tout le produit idéal souhaité par les ingénieurs de Cupertino et l'objectif serait le développement et la commercialisation de lunettes intelligentes.Désormais, Apple devra déployer encore plus de ressources -aussi bien en moyens humains que matériels- pour mener à bien ce projet, qui semble. Cupertino serait parfaitement consciente qu’il faudra encore des années de développement et de travail pour obtenir le produit souhaité -ce qui nous mène fort loin dans l'avenir pour espérer un produit concurrent aux Meta Ray-Ban.