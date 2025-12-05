Antigravity A1 : le drone 8K 360 degrés est enfin disponible !

On en dit quoi ?



Après des mois de teasing et une pluie de récompenses (Red Dot Award, TIME Best Inventions), l'Antigravity A1 est donc enfin disponible. Le concept d'un drone qui s'efface pour laisser toute la place à la créativité est assez géniale. Reste maintenant à voir si l'expérience tient ses promesses en conditions réelles et si ce positionnement tarifaire trouvera preneur au-delà des créateurs de contenu les plus exigeants.