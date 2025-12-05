Antigravity A1 : le drone 8K 360 degrés est enfin disponible !
Par Vincent Lautier - Publié le
Après des mois d'attente depuis son annonce à l'IFA, l'Antigravity A1 est enfin disponible à l'achat. Ce drone pas comme les autres, incubé par Insta360, promet de révolutionner la vidéo aérienne avec un concept audacieux : disparaître complètement de l'image pour laisser place à une caméra flottante.
Si l'Antigravity A1 a fait autant parler de lui ces derniers mois, c'est qu'il bouscule les codes du drone classique. On cadre, on déclenche, et si le plan n'est pas parfait, on recommence. Le drone reste visible quelque part dans le champ, on se retrouve limité par l'angle de la caméra, et le workflow créatif est ancré dans des contraintes bien terrestres. C'est là que le nom Antigravity prend tout son sens : ce drone ne se contente pas de voler, il s'affranchit des lois qui régissent la vidéo aérienne traditionnelle.
L'Antigravity A1 embarque un système à double objectif 360 degrés qui capture tout, en permanence, en 8K. Grâce à un algorithme de stitching hérité de cinq générations de caméras Insta360, le drone s'efface complètement de l'image.
Le résultat est étonnant : on obtient l'effet d'une caméra qui lévite dans les airs, sans aucune trace de l'appareil qui la porte. Cette philosophie du "fly first, frame later" change la donne. On vole d'abord, on cadre ensuite. Chaque instant est capturé sous tous les angles et le montage devient un terrain de jeu créatif sans limites. Le mode Virtual Cockpit pousse le concept encore plus loin en permettant d'ajouter des effets en temps réel, comme des éléments graphiques qui suivent le drone dans les airs.
Pour accompagner cette innovation, Antigravity livre des Vision Goggles équipées d'écrans Micro-OLED qui suivent les mouvements de votre tête en temps réel. Vous tournez la tête, la vue suit. Le contrôleur Grip traduit vos gestes en trajectoire de vol, ce qui devrait rendre l'apprentissage nettement moins pénible que sur un drone traditionnel à doubles sticks. À noter aussi : avec ses 249 grammes, le drone reste sous la limite des 250 grammes, évitant les contraintes réglementaires les plus lourdes. Par contre, le prix de départ de 1400 euros le positionne clairement au-dessus des drones grand public classiques.
Après des mois de teasing et une pluie de récompenses (Red Dot Award, TIME Best Inventions), l'Antigravity A1 est donc enfin disponible. Le concept d'un drone qui s'efface pour laisser toute la place à la créativité est assez géniale. Reste maintenant à voir si l'expérience tient ses promesses en conditions réelles et si ce positionnement tarifaire trouvera preneur au-delà des créateurs de contenu les plus exigeants.
