La caméra Insta360 X4 filme désormais à 360° en 8K !

Voici l'Insta360 X4

que l'on peut actionner avec des gants

Des enregistrements à 360° en 8K !

Me Mode

Si les nouveautés pour cette nouvelle génération de caméra à 360° sont assez peu nombreuses cette année, Insta360 propose tout de même, contre 5,7K30 images et 4K60 sur les deux générations précédentes.La firme conserve pour le reste ce qui avait fait le succès de la X3 avec(2,29 pouces sur la X3) protégé par un verre Gorilla Glass et 4 boutons, tout en conservant les optiques dotées d'un capteur d' 1/2 pouce ouvrant à f/1.9 de chaque côté de l'appareil.La nouvelle mouture est étanche à 10 mètres, permet d'effectuer. L'appareil. peut également prendre des clichés en 72 et 19 mégapixels, et dispose d'une batterie de 2 290 mAH (contre 1 800 mAh sur la X3) offrant(81 minutes max sur la génération précédente).La recharge se fait par le biais du port USB-C et prendra(55 minutes pour atteindre les 100%).La fonctionmettantest bien évidemment toujours de la partie, mais ce dernier ne s'en tient plus au 1080p comme sur les X2 et X3 et est désormais disponible en 4K et 2,7K.La X4 dispose également d'une protection d'objectif amovible inclue dans la boite, parfaite pour partir à l'aventure sans trop craindre pour la caméra.