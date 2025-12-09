Google va sortir des lunettes avec une IA ! Que réservent-elles ?

Qu'en penser ?



Mais Google et Samsung ne veulent pas laisser ce segment à Meta — ni laisser Apple s’y installer seule. Mountain View veut renouer avec un rêve brisé : celui des Google Glass. Treize ans après cet échec, elle entend revenir avec un produit plus mature : plus puissant, mieux intégré dans un écosystème IA, et surtout… bien plus acceptable socialement. La bataille de 2026 s’annonce décisive : celle de l’objet grand public qui pourrait succéder au smartphone ou rester un marché de niche encore quelques années.