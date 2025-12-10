Apple préparerait des lunettes connectées sans écran pour 2026, et on en sait un peu plus

On en dit quoi ?



Après avoir visé le très haut de gamme avec le Vision Pro, Apple semble enfin vouloir démocratiser sa vision de l'informatique spatiale. Le choix de supprimer l'écran est pragmatique : impossible aujourd'hui de miniaturiser suffisamment les composants pour obtenir des lunettes d'apparence normale avec affichage AR intégré. Meta l'a bien compris et cartonne avec ses Ray-Ban connectées, qu'on adore chez Mac4ever. Reste à voir si Apple saura se différencier autrement que par le prix et l'intégration iOS. Et surtout, si Siri sera enfin à la hauteur pour justifier de parler à ses lunettes en public.