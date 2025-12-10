Apple préparerait des lunettes connectées sans écran pour 2026, et on en sait un peu plus
Par Vincent Lautier - Publié le
Après le Vision Pro, Apple travaillerait bien sur des lunettes connectées plus accessibles. Pas d'écran intégré au programme, mais des caméras, de l'audio spatial et une intelligence artificielle omniprésente. Une approche qui rappelle fortement les Ray-Ban Meta, avec l'écosystème Apple en prime.
Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple développe des lunettes connectées qui devraient être annoncées courant 2026, pour une commercialisation potentielle en 2027. Le projet, dont le développement aurait débuté dès 2015, prendrait enfin forme après des années de tâtonnements sur la réalité augmentée et plusieurs prototypes abandonnés en cours de route.
Contrairement au Vision Pro et ses écrans micro-OLED, ces lunettes n'afficheraient rien devant les yeux de l'utilisateur. Apple miserait sur un combo caméras et haut-parleurs intégrés, exactement comme les Ray-Ban Meta de Facebook. L'idée serait de proposer un appareil léger et discret, compatible avec des verres correcteurs, qui servirait d'extension à l'iPhone plutôt que de le remplacer complètement.
Pour faire tourner l'ensemble, Apple développerait une nouvelle puce basée sur l'architecture de l'Apple Watch, baptisée série S. Un choix logique pour un appareil qui doit tenir dans une monture de lunettes standard tout en gérant la capture vidéo, le traitement audio et les fonctions d'intelligence artificielle en temps réel.
Car c'est bien l'IA qui serait au cœur de l'expérience utilisateur. Apple compterait sur un Siri largement amélioré grâce à Apple Intelligence, capable de décrire ce que voit la caméra, d'identifier des objets ou des personnes, et de répondre à des questions contextuelles sur l'environnement. La commande vocale serait le mode d'interaction principal, complétée par des gestes tactiles sur les branches des lunettes.
Apple proposerait plusieurs designs de montures pour séduire un public plus large que les early adopters du Vision Pro. Les lunettes seraient vendues comme accessoire iPhone, un peu comme l'Apple Watch à ses débuts, nécessitant un iPhone pour fonctionner pleinement. Côté tarif, on parle d'un positionnement nettement plus accessible que pour l'Apple Vision Pro, Dieu merci, sans plus de précisions pour l'instant.
Après avoir visé le très haut de gamme avec le Vision Pro, Apple semble enfin vouloir démocratiser sa vision de l'informatique spatiale. Le choix de supprimer l'écran est pragmatique : impossible aujourd'hui de miniaturiser suffisamment les composants pour obtenir des lunettes d'apparence normale avec affichage AR intégré. Meta l'a bien compris et cartonne avec ses Ray-Ban connectées, qu'on adore chez Mac4ever. Reste à voir si Apple saura se différencier autrement que par le prix et l'intégration iOS. Et surtout, si Siri sera enfin à la hauteur pour justifier de parler à ses lunettes en public.
Des lunettes façon Ray-Ban Meta
Une puce dédiée et Siri boosté à l'IA
Plusieurs styles et prix plus accessibles
On en dit quoi ?
