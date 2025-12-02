Apple remplace son chef de l'IA pour sauver Apple Intelligence et Siri
Dans un nouvel élan de réorganisation, Apple vient d’annoncer un changement majeur au sommet de sa division intelligence artificielle. John Giannandrea, Senior VP of Machine Learning and AI, quitte officiellement ses fonctions.
L’ex-vice-président restera toutefois quelques mois comme conseiller avant de prendre sa retraite au printemps 2026. Ce départ est évidemment stratégique, alors que la firme prépare le lancement de la prochaine génération de Siri et accélère enfin son virage IA.
Arrivé d’un autre géant – Google – en 2018, John Giannandrea avait été recruté pour muscler les ambitions IA d’Apple, à l’époque focalisée sur l’échec coûteux du projet Apple Car. Sous sa direction, Cupertino a développé ses propres technologies de machine learning, renforcé Core ML, revu la confidentialité côté On-Device et posé les bases des Apple Foundation Models.
Mais Siri, autrefois pionnier, a décroché
lamentablement durablement face à Alexa, Google Assistant et surtout ChatGPT. Beaucoup, en interne comme dans l’industrie, estiment que John Giannandrea n’a pas su transformer Siri assez vite, laissant Apple à la traine dans la course à l’IA. Son départ s’inscrirait donc dans une réorganisation profonde déjà amorcée avec Apple Intelligence.
Apple nomme à sa place un Vice President, Amar Subramanya, plutôt qu’un Senior VP. Pourquoi ce choix ? Après tout son nom ne parle sans doute pas à la majorité d'entre nous, son CV parle de lui-même : 16 ans chez Google, où il participe directement au développement de Gemini (2023) et d’Imagen 3, deux projets clés dans le retour en force de Google face à OpenAI. Puis il devient corporate VP of AI chez Microsoft durant l’année 2025, en pleine période d’intégration massive de l’IA dans Windows et Copilot.
La structure interne change : Amar Subramanya prend la tête des Apple Foundation Models, de la recherche ML et de l’AI Safety. Une partie importante des équipes de Giannandrea rejoint désormais le giron d’Eddy Cue, patron des Services : Siri, Spotlight, Apple Music, TV+, et tout l’écosystème Apple Intelligence. John Giannandrea restera conseiller jusqu’au printemps 2026, date à laquelle il prendra officiellement sa retraite.
Bref, un profil hautement stratégique ! Après avoir aidé Google à rattraper ChatGPT, puis contribué aux efforts IA de Microsoft, Amar Subramanya arrive avec une très lourde tâche, à un moment où la firme a absolument besoin d’accélérer. Il répondra directement à Craig Federighi, patron du software, un signe clair que l’IA doit être intégrée plus profondément à l’expérience iOS, macOS et visionOS.
Le printemps 2026 s'annonce prometteur, car il correspond également à la fenêtre attendue pour le lancement de la nouvelle génération de Siri, celle censée mettre Apple au niveau – ou au-dessus – des assistants IA modernes. Après le pillage des équipes IA d'Apple et le retard dans les différents chantiers, ce départ à la retraite tombe vraiment bien, d'autant que la direction ne pensait pas que John Giannandrea pouvait encore fournir le leadership nécessaire pour développer l'IA au sein de la firme californienne.
Avec plus d’un milliard d’utilisateurs prêts à accueillir un Siri transformé, Apple n’a pas le droit à l’erreur. L’arrivée d’un expert ayant contribué aux modèles les plus avancés de Google, puis à l’IA de Microsoft, est un signal clair : Apple veut et doit revenir dans la course avant d'être complètement out. Cette transition marque la fin d’un cycle pour Apple, et le début d’une nouvelle ère où l’IA – et non plus l’iPhone – pourrait devenir l’axe stratégique principal.
Un départ attendu mais symbolique
Amar Subramanya, l’arme secrète d’Apple dans la bataille IA
QU'en penser ?
