Apple a-t-elle vraiment sacrifié le Vision Pro ?

2026, une année charnière



À court terme, le Vision Pro ne devrait pas devenir un succès surprise. Mais à plus long terme, 2026 pourrait marquer une étape importante, avec des évolutions logicielles majeures et une clarification de la vision d’Apple autour de l’informatique spatiale. En attendant, le Vision Pro reste un produit ambitieux, technologiquement impressionnant, mais encore loin de convaincre le grand public.