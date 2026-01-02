Apple a-t-elle vraiment sacrifié le Vision Pro ?
Apple a lancé à l’automne dernier une nouvelle génération de son Vision Pro, désormais équipé de la puce M5. Cette évolution attendue sur le plan technique n’aurait visiblement pas suffi à relancer les ventes du casque de réalité mixte. Selon le Financial Times, l’impact commercial de cette mise à jour serait resté très marginal.
Apple ne communique toujours aucun chiffre officiel concernant les ventes du Vision Pro. Toutefois, plusieurs indicateurs cités par le Financial Times dressent un tableau peu encourageant pour 2026.
D’après les estimations du cabinet IDC, seulement 45 000 unités du Vision Pro (tous modèles confondus) auraient été vendus lors du dernier trimestre 2025. Ce chiffre semble vraiment peu élevé surtout dans les fêtes de fin d’année. Ce volume plutôt faible suggère que le passage à la puce M5 n’a pas permis d’élargir significativement la base d’utilisateurs.
Dans ce contexte, Apple a réduit drastiquement ses dépenses marketing. Selon des données de Sensor Tower, Apple aurait réduit de plus de 95 % ses investissements en publicité numérique pour le Vision Pro aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2025. Cette décision pourrait être interprétée comme un recentrage stratégique, voire une reconnaissance implicite que le produit reste, pour l’instant, cantonné à un public de niche.
Le contexte global n'est pas au beau fixe. Le marché des casques VR et de réalité mixte traverse une phase de ralentissement marquée. D’après Counterpoint, le secteur aurait enregistré une baisse de 14 % sur l’année écoulée. Cette tendance complique encore davantage la tâche d’Apple, malgré la puissance de sa marque et de son écosystème.
Ces chiffres doivent toutefois être pris avec précaution. En l’absence de données officielles, il reste difficile de mesurer précisément la performance commerciale du Vision Pro. Il est clair que le casque ne rencontre pas le succès grand public espéré : trop cher, pas assez de programmes ou d'utilité pour la plupart des utilisateurs, il est plus qu'un produit de niche.
Dans ces conditions, Apple pourrait davantage considérer le Vision Pro comme une plateforme de transition que comme un produit de masse immédiat. En effet, la firme pourrait surtout préparer le terrain pour un form factor plus accessible — probablement des lunettes connectées, que beaucoup voient comme l’aboutissement de la stratégie d’Apple dans ce domaine. Mais la firme devra convaincre dans un segment où les Meta Rayban ont pris quelques longueurs d'avance.
À court terme, le Vision Pro ne devrait pas devenir un succès surprise. Mais à plus long terme, 2026 pourrait marquer une étape importante, avec des évolutions logicielles majeures et une clarification de la vision d’Apple autour de l’informatique spatiale. En attendant, le Vision Pro reste un produit ambitieux, technologiquement impressionnant, mais encore loin de convaincre le grand public.
Des ventes toujours faibles fin 2025
Un marché de la réalité virtuelle en repli
2026, une année charnière
