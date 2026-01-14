MacBook Pro 16 pouces : Apple préparerait une annonce pour le 28 janvier

On en dit quoi ?



C'est agaçant qu'Apple ait lancé le MacBook Pro 14 pouces M5 en octobre sans son équivalent 16 pouces. En général, les deux tailles arrivent ensemble. Ce décalage de trois mois pourrait s'expliquer par des ajustements de production sur les puces Pro et Max, plus complexes à fabriquer. Le 28 janvier donnera probablement la réponse. En attendant, ceux qui veulent un MacBook Pro 16 pouces (comme moi) feraient mieux de patienter quelques semaines plutôt que de se rabattre sur un modèle M4 en fin de vie.