MacBook Pro 16 pouces : Apple préparerait une annonce pour le 28 janvier
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple pourrait annoncer les MacBook Pro 16 pouces équipés des puces M5 Pro et M5 Max le 28 janvier prochain. Un indice discret dans la présentation d'un nouveau service a mis la puce à l'oreille des observateurs. Le MacBook Pro 14 pouces M5 lancé en octobre attend toujours son grand frère.
Lors de la présentation d'Apple Creator Studio, le nouveau service d'abonnement destiné aux créateurs de contenu, un détail n'est pas passé inaperçu. La vidéo promotionnelle montre un MacBook Pro 16 pouces avec puce M5 Pro, un modèle qui n'existe pas encore officiellement. Le service sera lancé le 28 janvier 2026 à 12,99 euros par mois. Coïncidence ou teaser volontaire ? Apple ne fait jamais rien au hasard dans ses communications, et ce genre de "fuite" contrôlée fait partie de sa stratégie marketing habituelle.
Les puces M5 Pro et M5 Max devraient reprendre l'architecture du M5 standard lancé en octobre, mais avec des configurations plus musclées, le M5 affiche des performances en intelligence artificielle multipliées par 3,5 et des gains graphiques de 60 % par rapport au M4. Les versions Pro et Max pousseront ces chiffres encore plus haut avec davantage de cœurs CPU et GPU. Côté connectique, Apple devrait enfin intégrer le Thunderbolt 5 et le Wi-Fi 7 sur ces modèles haut de gamme.
Si les tarifs suivent la grille actuelle, le MacBook Pro 16 pouces M5 Pro démarrerait autour de 2 399 dollars, soit environ 2 200 euros. La version M5 Max grimperait à 3 499 dollars minimum. Apple positionne clairement ces machines comme des outils professionnels pour les créateurs vidéo, développeurs et autres métiers gourmands en puissance de calcul.
C'est agaçant qu'Apple ait lancé le MacBook Pro 14 pouces M5 en octobre sans son équivalent 16 pouces. En général, les deux tailles arrivent ensemble. Ce décalage de trois mois pourrait s'expliquer par des ajustements de production sur les puces Pro et Max, plus complexes à fabriquer. Le 28 janvier donnera probablement la réponse. En attendant, ceux qui veulent un MacBook Pro 16 pouces (comme moi) feraient mieux de patienter quelques semaines plutôt que de se rabattre sur un modèle M4 en fin de vie.
Un indice caché dans Apple Creator Studio
Lors de la présentation d'Apple Creator Studio, le nouveau service d'abonnement destiné aux créateurs de contenu, un détail n'est pas passé inaperçu. La vidéo promotionnelle montre un MacBook Pro 16 pouces avec puce M5 Pro, un modèle qui n'existe pas encore officiellement. Le service sera lancé le 28 janvier 2026 à 12,99 euros par mois. Coïncidence ou teaser volontaire ? Apple ne fait jamais rien au hasard dans ses communications, et ce genre de "fuite" contrôlée fait partie de sa stratégie marketing habituelle.
M5 Pro et M5 Max : ce qu'on sait des nouvelles puces
Les puces M5 Pro et M5 Max devraient reprendre l'architecture du M5 standard lancé en octobre, mais avec des configurations plus musclées, le M5 affiche des performances en intelligence artificielle multipliées par 3,5 et des gains graphiques de 60 % par rapport au M4. Les versions Pro et Max pousseront ces chiffres encore plus haut avec davantage de cœurs CPU et GPU. Côté connectique, Apple devrait enfin intégrer le Thunderbolt 5 et le Wi-Fi 7 sur ces modèles haut de gamme.
Des prix en hausse pour le haut de gamme
Si les tarifs suivent la grille actuelle, le MacBook Pro 16 pouces M5 Pro démarrerait autour de 2 399 dollars, soit environ 2 200 euros. La version M5 Max grimperait à 3 499 dollars minimum. Apple positionne clairement ces machines comme des outils professionnels pour les créateurs vidéo, développeurs et autres métiers gourmands en puissance de calcul.
On en dit quoi ?
C'est agaçant qu'Apple ait lancé le MacBook Pro 14 pouces M5 en octobre sans son équivalent 16 pouces. En général, les deux tailles arrivent ensemble. Ce décalage de trois mois pourrait s'expliquer par des ajustements de production sur les puces Pro et Max, plus complexes à fabriquer. Le 28 janvier donnera probablement la réponse. En attendant, ceux qui veulent un MacBook Pro 16 pouces (comme moi) feraient mieux de patienter quelques semaines plutôt que de se rabattre sur un modèle M4 en fin de vie.