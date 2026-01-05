Peut-on croire aux Pickle 1 ? Ces lunettes AR à 899 dollars qui promettent l'impossible
Par Vincent Lautier - Publié le
Une startup californienne annonce des lunettes AR révolutionnaires à moins de 900 dollars, mais plusieurs experts du secteur crient à l'arnaque. Entre promesses marketing et réalité technique, le fossé semble insurmontable.
Des promesses alléchantes sur le papier
Pickle, une jeune pousse californienne de 15 personnes créée en 2024, vient de dévoiler ses lunettes AR baptisées Pickle 1. Le concept est clairement sexy sur le papier : 89 grammes, écran AR couleur avec champ de vision de 30 degrés, quatre caméras, autonomie de 12 heures et résistance IPX4. Le tout avec une IA proactive censée anticiper vos besoins grâce à des "bulles de mémoire" qui observent votre environnement pour suggérer un trajet, une recette ou la musique idéale. Le prix affiché en précommande est de 899 dollars (le premier lot à 799 dollars est épuisé), soit bien moins que les 3700 euros d'un Apple Vision Pro. Les livraisons sont annoncées pour le deuxième trimestre 2026.
Des caractéristiques techniquement improbables
Sauf que voilà, ces spécifications posent problème. Les Xreal One, parmi les lunettes AR les plus avancées, pèsent 84 grammes sans caméras ni batterie haute capacité. Pickle annonce 89 grammes tout en incluant quatre caméras, une batterie de 12 heures et un processeur IA. Côté autonomie, les Ray-Ban Meta plafonnent à 8 heures avec des fonctionnalités moins gourmandes. Le champ de vision de 30 degrés en couleur avec haute luminosité représenterait une percée majeure que ni Meta ni Apple n'ont réussi à atteindre. L'Apple Vision Pro offre 100 degrés de champ de vision, mais pèse 600 grammes.
Le scepticisme est unanime
Les spécialistes ne cachent pas leur incrédulité. Cix Liv, entrepreneur ayant travaillé plus de dix ans dans l'AR/VR, a publié sur X :
Les lunettes Pickle ne sont pas réelles. C'est un moule de lunettes fabriqué en Chine. La technologie pour des lunettes AR dans ce format n'est pas encore possible.John Gruber, du blog Daring Fireball, qualifie le projet de "fraude présomptueuse". Pour que Pickle tienne ses promesses, il faudrait qu'un fabricant ait réalisé une percée majeure et livré dès le prochain trimestre. Surtout, aucun prototype fonctionnel n'a été testé par des observateurs indépendants.
On en dit quoi ?
On peut se demander comment une startup de 15 personnes, ayant levé moins de 10 millions de dollars, pourrait surpasser Apple, Meta, Samsung et Google de cinq à dix ans. C'est d'ailleurs assez rigolo de voir Pickle proposer en précommande un produit censé révolutionner l'AR alors qu'Apple, avec des milliards investis, a accouché d'un Vision Pro à 3 499 dollars et 600 grammes. Le dépôt de 200 dollars est remboursable, mais le prix final grimpe à 1 300 dollars. L'histoire de la tech regorge de promesses AR non tenues. Les signaux techniques et l'absence totale de validation indépendante ne plaident pas en faveur de Pickle. Cela étant dit, ça reste interessant de voir le type de produit qui pourrait exister dans 5 ou 10 ans, allez savoir.