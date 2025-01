Nvidia annonce la très massive GeForce RTX 5090

Un design imposant

Des spécifications qui imposent un nouveau standard

DLSS 4 et innovations en intelligence artificielle

Un prix qui refroidit

Compatibilité et consommation énergétique

Disponibilité et lancement progressif

La taille des cartes RTX 5090 faisait déjà l’objet de nombreuses spéculations avant le CES, etLa RTX 5090 mesure 3,5 slots en profondeur, une taille équivalente aux plus grandes RTX 4090, mais son châssis semble encore plus large. Cela risque de compliquer son intégration dans les boîtiers les plus modestes, et en particulier pour les configurations mini-ITX.Nvidia semble vouloir maintenir cette approche massive avec ses éditions Founders et celles de ses partenaires.mais peut poser problème pour les utilisateurs qui cherchent un minimum d’équilibre entre performance et compacité.Côté technique, la RTX 5090 affiche des caractéristiques impressionnantes. Avec 32 Go de mémoire GDDR7,Cette augmentation de 8 Go est l’évolution la plus notable dans la gamme RTX 50, particulièrement utile pour les tâches gourmandes en mémoire comme les jeux AAA et les applications de création 3D.Le processeur graphique Blackwell, cœur de cette nouvelle génération, intègre 92 milliards de transistors.Nvidia promet ainsi des gains de performance atteignant 2 fois ceux de la RTX 4090, en particulier grâce à la quatrième génération de cœurs RT et à la cinquième génération de cœurs Tensor.Parmi les nouveautés phares, le DLSS 4 joue un rôle central.Selon Nvidia , cela permettrait une amélioration des performances allant jusqu’à 8X, tout en conservant une qualité visuelle proche de l’original.Le DLSS 4 s’appuie sur des modèles transformers en temps réel, qui apportent des améliorations importantes en termes de détails, de stabilité et de réduction des artefacts. En plus de cela, la technologie RTX Neural Shaders met en place des réseaux neuronaux au sein même des shaders,Nvidia propose aussi de nouvelles solutions pour rendre les visages numériques plus réalistes avec RTX Neural Faces, et des avancées dans le rendu des cheveux et de la peau pour des environnements encore plus immersifs.Si les caractéristiques impressionnent,Vendue à 1 999 $ pour l’édition Founders, cette carte se positionne bien au-dessus des 1 599 $ de la RTX 4090 à sa sortie. Les autres modèles de la série suivent la même tendance : 999 $ pour la RTX 5080, 749 $ pour la RTX 5070 Ti et 549 $ pour la RTX 5070.même si Nvidia parie sur l’intérêt des professionnels et des passionnés pour compenser ce frein.Un autre point d’interrogation reste la consommation énergétique de la RTX 5090.Ce choix pourrait simplifier l’installation, mais nécessiterait une alimentation capable de gérer des pics de consommation élevés, un facteur à considérer pour les utilisateurs qui aimeraient à upgrader leur système.La Nvidia RTX 5090 sera disponible à partir du 30 janvier 2025, avec un lancement simultané des éditions Founders et des modèles personnalisés par des marques comme ASUS , MSI, Gigabyte ou Inno3D.La RTX 5090 marque donc une nouvelle étape dans l’évolution des GPU, autant par ses performances que par son utilisation massive d’intelligence artificielle. Son prix élevé, ses dimensions imposantes et ses exigences énergétiques en font une option clairement destinée à un public très spécifique.