Et si Apple préparerait une expérience F1 hors norme sur Vision Pro

Qu'en penser ?



John Gruber le précise lui-même : il ne s’agit que de spéculation, et la coïncidence de calendrier pourrait n’en être qu’une. Aucune confirmation officielle ne laisse entendre qu’une annonce F1 immersive soit imminente.



Pour autant, difficile d’imaginer qu’Apple n’explore pas ce terrain à moyen terme. La Formule 1, avec ses caméras embarquées, ses circuits spectaculaires et son storytelling très visuel, se prête naturellement à une expérience immersive haut de gamme. Dans cette optique, la question ne semble plus être si la F1 arrivera en immersion sur Vision Pro, mais plutôt quand.



Si Apple cherche à démontrer la valeur ajoutée concrète de son casque auprès du grand public, un sport aussi spectaculaire que la F1 pourrait bien devenir l’un de ses meilleurs arguments.