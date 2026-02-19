Et si Apple préparerait une expérience F1 hors norme sur Vision Pro
Par Laurence - Publié le
Et si la Formule 1 s’invitait en immersion totale sur le Apple Vision Pro dès cette saison ? À l’approche de l’événement spécial organisé par Apple le 4 mars, les spéculations se multiplient, et une nouvelle piste attire l’attention : l’arrivée de la F1 en vidéo immersive sur le casque de réalité mixte.
Pour rappel, Apple Immersive Video a été lancé dès 2024 avec un court-métrage scénarisé, présenté comme une vitrine technologique. À l’époque, Apple avait promis d’étendre le concept à d’autres formats, notamment les concerts, les clips musicaux et les événements sportifs, dont le NBA All-Star Weekend.
Depuis, la stratégie s’est précisée. L’an dernier, Apple a annoncé la diffusion de flux immersifs pour certains matchs des Los Angeles Lakers, une fonctionnalité qui a finalement été déployée le mois dernier sur visionOS. Une première incursion concrète dans le sport en immersion, pensée pour démontrer le potentiel du Vision Pro au-delà du divertissement narratif.
C’est dans ce contexte que John Gruber s’interroge sur une possible annonce liée à la F1. Un lecteur lui a en effet fait remarquer que la saison 2026 de F1 débute le 8 mars en Australie, soit seulement quatre jours après l’événement Apple du 4 mars.
Un timing intrigue d’autant plus qu’Apple TV est désormais le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis. Apple dispose donc déjà des droits, de l’infrastructure et de l’expertise naissante en diffusion sportive immersive.
Si la firme préparait une expérience F1 en direct sur Vision Pro — avec vues embarquées, angles immersifs ou reconstitutions spatiales —, le 4 mars serait une date idéale pour en faire la démonstration à la presse.
John Gruber le précise lui-même : il ne s’agit que de spéculation, et la coïncidence de calendrier pourrait n’en être qu’une. Aucune confirmation officielle ne laisse entendre qu’une annonce F1 immersive soit imminente.
Pour autant, difficile d’imaginer qu’Apple n’explore pas ce terrain à moyen terme. La Formule 1, avec ses caméras embarquées, ses circuits spectaculaires et son storytelling très visuel, se prête naturellement à une expérience immersive haut de gamme. Dans cette optique, la question ne semble plus être si la F1 arrivera en immersion sur Vision Pro, mais plutôt quand.
Si Apple cherche à démontrer la valeur ajoutée concrète de son casque auprès du grand public, un sport aussi spectaculaire que la F1 pourrait bien devenir l’un de ses meilleurs arguments.
