Meta prépare deux nouvelles Ray-Ban connectées avec IA : Scriber et Blazer
Par Vincent Lautier - Publié le
Les lunettes connectées de Meta et EssilorLuxottica ont le vent en poupe. Deux nouveaux modèles, baptisés Scriber et Blazer, viennent de passer la certification FCC aux États-Unis, avec des unités décrites comme du matériel de production. Si l'on se fie au calendrier des générations précédentes, l'annonce pourrait tomber d'ici quelques semaines.
Meta ne communique pas encore, mais les documents déposés auprès de la FCC en mars sont relativement parlants. Deux nouvelles paires de lunettes Ray-Ban Meta y sont décrites comme des unités de production, et non des prototypes. Les noms marketing retenus sont RayBan Meta Scriber et RayBan Meta Blazer. Ce dernier sera proposé en deux tailles, standard et large, ce qui laisse penser que Meta veut élargir son public. Un étui de charge est aussi mentionné dans les tests, comme sur la génération actuelle. Et détail qui a son importance : les numéros de modèle passent de la série RW4xxx (celle des première et deuxième générations) à RW7001 et RW7002, un gros bond dans la nomenclature.
Pour rappel, quand Meta avait lancé la deuxième génération de ses Ray-Ban connectées fin 2023, à peine un mois s'était écoulé entre le dépôt FCC et la mise en vente. On peut donc s'attendre à une annonce dans les prochaines semaines. Le timing tombe bien : EssilorLuxottica a annoncé en février avoir triplé ses ventes de lunettes Meta en 2025, preuve que le marché est là et que la demande ne faiblit pas. Meta propose déjà aux US ses Ray-Ban Display à 799 dollars avec écran intégré et bracelet Neural Band, mais ces Scriber et Blazer semblent être une gamme différente, peut-être plus accessible.
Les documents FCC sont largement caviardés, comme d'habitude. Impossible de savoir ce que ces lunettes apporteront de neuf côté fonctionnalités. Caméra améliorée ? Écran intégré ? Meilleure autonomie ? Tout reste ouvert. Meta n'a pas répondu aux sollicitations de la presse, et les spécifications techniques sont sous embargo. On sait juste qu'il y aura deux modèles distincts, avec un étui de charge, et que c'est du matériel final.
Le saut de numérotation de RW4xxx à RW7xxx est quand même intrigant. Ça laisse imaginer des changements plus profonds qu'un simple rafraîchissement, même si on n'a rien de concret pour le confirmer. Avec le triplement des ventes en 2025, Meta et EssilorLuxottica ont visiblement trouvé la bonne formule et n'ont aucune raison de ralentir. Reste à voir si ces Scriber et Blazer viendront se positionner sous les Ray-Ban Display à 799 dollars, ou s'il s'agit d'une gamme complètement différente. En tout cas, ceux qui attendaient du neuf côté lunettes connectées ne devraient plus attendre très longtemps.
Deux modèles repérés à la FCC
Meta ne communique pas encore, mais les documents déposés auprès de la FCC en mars sont relativement parlants. Deux nouvelles paires de lunettes Ray-Ban Meta y sont décrites comme des unités de production, et non des prototypes. Les noms marketing retenus sont RayBan Meta Scriber et RayBan Meta Blazer. Ce dernier sera proposé en deux tailles, standard et large, ce qui laisse penser que Meta veut élargir son public. Un étui de charge est aussi mentionné dans les tests, comme sur la génération actuelle. Et détail qui a son importance : les numéros de modèle passent de la série RW4xxx (celle des première et deuxième générations) à RW7001 et RW7002, un gros bond dans la nomenclature.
Un calendrier qui se précise
Pour rappel, quand Meta avait lancé la deuxième génération de ses Ray-Ban connectées fin 2023, à peine un mois s'était écoulé entre le dépôt FCC et la mise en vente. On peut donc s'attendre à une annonce dans les prochaines semaines. Le timing tombe bien : EssilorLuxottica a annoncé en février avoir triplé ses ventes de lunettes Meta en 2025, preuve que le marché est là et que la demande ne faiblit pas. Meta propose déjà aux US ses Ray-Ban Display à 799 dollars avec écran intégré et bracelet Neural Band, mais ces Scriber et Blazer semblent être une gamme différente, peut-être plus accessible.
Ce qu'on ne sait pas encore
Les documents FCC sont largement caviardés, comme d'habitude. Impossible de savoir ce que ces lunettes apporteront de neuf côté fonctionnalités. Caméra améliorée ? Écran intégré ? Meilleure autonomie ? Tout reste ouvert. Meta n'a pas répondu aux sollicitations de la presse, et les spécifications techniques sont sous embargo. On sait juste qu'il y aura deux modèles distincts, avec un étui de charge, et que c'est du matériel final.
On en dit quoi ?
Le saut de numérotation de RW4xxx à RW7xxx est quand même intrigant. Ça laisse imaginer des changements plus profonds qu'un simple rafraîchissement, même si on n'a rien de concret pour le confirmer. Avec le triplement des ventes en 2025, Meta et EssilorLuxottica ont visiblement trouvé la bonne formule et n'ont aucune raison de ralentir. Reste à voir si ces Scriber et Blazer viendront se positionner sous les Ray-Ban Display à 799 dollars, ou s'il s'agit d'une gamme complètement différente. En tout cas, ceux qui attendaient du neuf côté lunettes connectées ne devraient plus attendre très longtemps.