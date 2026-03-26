Meta prépare deux nouvelles Ray-Ban connectées avec IA : Scriber et Blazer

On en dit quoi ?



Le saut de numérotation de RW4xxx à RW7xxx est quand même intrigant. Ça laisse imaginer des changements plus profonds qu'un simple rafraîchissement, même si on n'a rien de concret pour le confirmer. Avec le triplement des ventes en 2025, Meta et EssilorLuxottica ont visiblement trouvé la bonne formule et n'ont aucune raison de ralentir. Reste à voir si ces Scriber et Blazer viendront se positionner sous les Ray-Ban Display à 799 dollars, ou s'il s'agit d'une gamme complètement différente. En tout cas, ceux qui attendaient du neuf côté lunettes connectées ne devraient plus attendre très longtemps.