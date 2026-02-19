Réseaux sociaux : les arguments incroyables de Mark Zuckerberg face à la justice

Un procès aux conséquences majeures pour toute l’industrie

Le procès devrait durer plusieurs semaines, avec le témoignage d’anciens employés de Meta devenus lanceurs d’alerte. En parallèle, 29 procureurs généraux américains demandent déjà des mesures immédiates, comme la suppression de tous les comptes identifiés comme appartenant à des moins de 13 ans.



À l’international, la pression monte aussi. Australie a récemment interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, tandis que le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et le Danemark envisagent des restrictions similaires.



Quelles que soient ses conclusions, ce procès marque un tournant : pour la première fois, les dirigeants des réseaux sociaux sont confrontés frontalement, preuves internes à l’appui, à la question de leur responsabilité directe dans la santé mentale des plus jeunes.

Ce procès, dans lequel YouTube est également mis en cause, est suivi de très près. Il pourraitintentées par des familles, des procureurs d’États et des districts scolaires contre les géants des réseaux sociaux.Rappelons qu'il s’agit de ladans un procès emblématique qui pourrait faire jurisprudence aux États-Unis. TikTok et Snapchat, également visés initialement, ont préféré conclure un accord à l’amiable juste avant l’ouverture du procès, dont les termes n’ont pas été rendus publics.À la barre, il a répété que. Pourtant, Mark Lanier, avocat de la plaignante principale identifiée par les initiales K.G.M., a multiplié les preuves : emails, messages et études internes montrant que Meta suivait de près l’usage d’Instagram et Facebook par les adolescents… et même les pré-ados.Un email de 2019 adressé à Zuckerberg et à plusieurs dirigeants dénonçait notamment des limites d’âge, rendant. Le message était signé Nick Clegg, alors responsable des affaires internationales de Meta.. Celle-ci concluait que de nombreux adolescents se sentaient, décrivant même une véritable. Mark Zuckerberg a souligné que l’étude n’avait pas été menée en interne. Son avocat, Paul Schmidt, a insisté sur les aspects positifs relevés par le rapport, présentant ces recherches comme la preuve d’une volonté d’amélioration continue.Autre document délicat :, ces utilisateurs de moins de 13 ans pourtant officiellement interdits. Mark Zuckerberg a reconnu regretter de ne pas avoir progressé plus vite sur l’identification de ces comptes, tout en affirmant que Meta avait atteintIl a également rappelé que les adolescents représentent moins de 1 % des revenus publicitaires du groupe, accusant la partie adverse de sortir certains documents de leur contexte. Il a reconnu qu’à une époque,, tout en assurant que ce n’était plus le cas aujourd’hui.Mark Lanier a toutefois présenté plusieurs emails explicites. En 2015, Mark Zuckerberg évoquait parmi ses objectifs annuels une hausse de 12 % du temps passé et la volonté d’inverser la tendance chez les ados. Un autre message interne de 2017 indiquait clairement que: limites quotidiennes d’utilisation, alertes de temps passé, désactivation des notifications nocturnes. Problème : selon un document interne cité au procès, seulement 1,1 % des adolescents utilisaient effectivement la limite quotidienne.