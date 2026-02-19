Réseaux sociaux : les arguments incroyables de Mark Zuckerberg face à la justice
Par Laurence - Publié le
Confronté à une série de documents internes embarrassants, Mark Zuckerberg a peiné mercredi à défendre Meta devant un jury fédéral à Los Angeles. En jeu : une accusation lourde, selon laquelle Instagram et d’autres réseaux sociaux auraient ciblé sciemment les adolescents, malgré les risques d’addiction et de dommages psychologiques.
Ce procès, dans lequel YouTube est également mis en cause, est suivi de très près. Il pourrait influencer des milliers de procédures similaires intentées par des familles, des procureurs d’États et des districts scolaires contre les géants des réseaux sociaux.
Rappelons qu'il s’agit de la première comparution de Zuckerberg devant un jury, dans un procès emblématique qui pourrait faire jurisprudence aux États-Unis. TikTok et Snapchat, également visés initialement, ont préféré conclure un accord à l’amiable juste avant l’ouverture du procès, dont les termes n’ont pas été rendus publics.
Un procès aux conséquences majeures pour toute l’industrie
Des documents internes au cœur des débats
déformentle sens des communications internes. Pourtant, Mark Lanier, avocat de la plaignante principale identifiée par les initiales K.G.M., a multiplié les preuves : emails, messages et études internes montrant que Meta suivait de près l’usage d’Instagram et Facebook par les adolescents… et même les pré-ados.
non appliquées, rendant
difficile d’affirmer que nous faisons tout notre possible. Le message était signé Nick Clegg, alors responsable des affaires internationales de Meta.
accros malgré ce que l’application leur fait ressentir, décrivant même une véritable
narration d’addiction. Mark Zuckerberg a souligné que l’étude n’avait pas été menée en interne. Son avocat, Paul Schmidt, a insisté sur les aspects positifs relevés par le rapport, présentant ces recherches comme la preuve d’une volonté d’amélioration continue.
Ados, Pré-Ados ?
le bon équilibre avec le temps.
Mark a décidé que les adolescents étaient la priorité numéro un.
Qu'en penser ?
