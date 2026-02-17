Apple prépare bien des lunettes connectées, un pendentif et des AirPods bien particuliers

On en dit quoi ?



Trois produits IA d'un coup, on sent qu'Apple veut tout faire pour essayer de rattraper Meta et OpenAI. Le plus gros point d'interrogation, c'est Siri : toute cette stratégie dépend d'un assistant qui n'a toujours pas fait ses preuves en version IA, loin de là. Et puis un pendentif-caméra permanent, venant de l'entreprise qui se vante de protéger votre vie privée, on a hâte de voir ça.