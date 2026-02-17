Apple prépare bien des lunettes connectées, un pendentif et des AirPods bien particuliers
Par Vincent Lautier - Publié le
Selon Bloomberg, Apple accélère le développement de trois appareils portables pilotés par Siri et dopés à l'IA : des lunettes connectées, un pendentif-caméra à clipser sur les vêtements et des AirPods équipés de capteurs. Les premiers lancements pourraient arriver dès cette année, le plus ambitieux étant prévu pour 2027.
Des lunettes sans écran mais avec deux caméras
Le projet le plus avancé porte le nom de code N50. On aurait là des lunettes connectées pensées pour concurrencer les Ray-Ban Meta, mais sans écran. L'interface passe par des haut-parleurs, des micros et deux caméras : une pour la photo et la vidéo haute résolution, l'autre dédiée à la vision AR héritée du Vision Pro qui analyse l'environnement en temps réel. Apple aurait déjà distribué des prototypes de ces produits à ses équipes hardware depuis plusieurs semaines, et la production serait prévue pour décembre, avec une sortie en 2027.
La marque a d'abord testé l'électronique dans des montures existantes et envisagé des partenariats avec d'autres marques, avant de concevoir ses propres montures en interne avec des matériaux a priori haut de gamme. L'objectif est de proposer un compagnon IA utilisable toute la journée. Vous regardez un objet, vous posez une question à Siri (qu'il va vraiment falloir améliorer...), et l'assistant vous répond dans le contexte. Les lunettes pourraient aussi lire du texte imprimé pour l'ajouter directement à votre calendrier, ou vous guider dans la rue en utilisant des repères visuels concrets, au lieu des indications d'itinéraires classiques.
Un pendentif et des AirPods pour ceux qui ne portent pas de lunettes
Pour le reste du marché, Apple prépare deux autres produits. Le premier est un pendentif de la taille d'un AirTag, à clipser sur un vêtement ou à porter en collier. En interne, certains l'appellent les
yeux et les oreillesde l'iPhone : une caméra et un micro permanents pour alimenter Siri. Le concept rappelle le Humane AI Pin (on se souvient du bide), mais sans écran ni projecteur, et avec une dépendance totale à l'iPhone pour le traitement. Le projet en est encore à un stade précoce et pourrait ne jamais aboutir.
Côté AirPods, une version avec des capteurs intégrés serait en préparation, peut-être dès cette année. Bloomberg avait évoqué le sujet dès 2024. Ces capteurs ne sont pas vraiment des caméras pour filmer avec les oreilles, Dieu merci, ils sont juste là pour donner du contexte visuel à l'IA.
Apple accélère
Ces trois projets arrivent alors qu'Apple accuse un retard massif sur l'IA. Tim Cook a évoqué de nouvelles
catégories de produitslors d'une réunion interne début février. La refonte de Siri avec une interface co-développée avec Google Gemini est en retard. Et le Vision Pro, dernier gros lancement dans une nouvelle catégorie, n'a pas convaincu grand monde (il faut dire qu'à ce prix-là, cela n'était pas gagné). Apple a d'ailleurs abandonné le N100, sa version allégée du casque, pour se concentrer sur les lunettes. En face, vous le savez, on vous en parle tout le temps, Meta cartonne avec ses Ray-Ban connectées, et OpenAI développe ses propres appareils avec l'aide de Jony Ive.
On en dit quoi ?
Trois produits IA d'un coup, on sent qu'Apple veut tout faire pour essayer de rattraper Meta et OpenAI. Le plus gros point d'interrogation, c'est Siri : toute cette stratégie dépend d'un assistant qui n'a toujours pas fait ses preuves en version IA, loin de là. Et puis un pendentif-caméra permanent, venant de l'entreprise qui se vante de protéger votre vie privée, on a hâte de voir ça.