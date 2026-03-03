Afflelou attaque les Ray-Ban Meta avec des lunettes connectées à 249 euros
Le groupe d'optique Alain Afflelou dévoile Magic Connect, six modèles de lunettes équipées de branches amovibles qui font office d'écouteurs Bluetooth. Vendues 249 euros sans les verres correcteurs, elles arrivent 80 euros en dessous des Ray-Ban Meta d'entrée de gamme et fonctionnent sans application. La collection arrive cette semaine dans tous les magasins européens de l'enseigne.
Afflelou ajoute une nouvelle corde à sa gamme Magic, déjà connue pour ses clips aimantés interchangeables. Les Magic Connect reprennent le même principe de modularité, mais cette fois avec des branches connectées en Bluetooth. On retrouve des haut-parleurs "haute définition" intégrés, un micro à réduction de bruit, et le tout se règle du bout du doigt. Ça permet de passer des appels, d'écouter de la musique ou de suivre une visio sans sortir de casque ni d'écouteurs. Et ça fonctionne sans application, directement appairé à un téléphone ou un ordinateur.
Les branches se rechargent dans leur étui et sont interchangeables d'un modèle à l'autre. Chaque paire est livrée avec un câble de charge et deux clips amovibles. Le développement a été mené dans le bureau R&D du groupe à Genève, avec un investissement qui se chiffre en millions d'euros. C'est une première chez un opticien. Jusqu'à présent, ce marché est dominé par les groupes tech, Meta en tête.
À 249 euros sans les verres correcteurs, les Magic Connect arrivent 80 euros en dessous des Ray-Ban Meta d'entrée de gamme développées avec EssilorLuxottica. La différence, c'est que les Ray-Ban Meta intègrent aussi une caméra bien sûr. Anthony Afflelou assume : 95 % des usages de lunettes connectées concernent le son, pas besoin d'objectif sur le nez, et on ne peut pas lui donner tort. Le groupe connaît d'ailleurs le sujet audio puisqu'il propose des aides auditives depuis quinze ans. De nouvelles fonctionnalités sont promises pour les prochains mois, ainsi que des branches plus courtes adaptées au sport ou aux petites morphologies.
La gamme Magic est le moteur commercial d'Afflelou. Ses 800 références représentent 35 % des ventes de l'enseigne, et les clips amovibles à 29 euros s'écoulent à 2 millions de paires par an. Afflelou, numéro trois du marché français derrière Krys et Optique 2000, compte 1 484 magasins dans 19 pays. Anthony Afflelou espère un retour sur investissement dès l'an prochain, voire dès cette année si l'effet "waouh" se reproduit.
Un opticien qui se lance sur le marché des lunettes connectées, c'est quand même un pari intéressant. Afflelou a le réseau et le prix n'est pas mauvais. Par contre, les Magic Connect restent des écouteurs greffés sur des lunettes, ni plus ni moins. C'est bien pensé si vous portez déjà des verres correcteurs et que les écouteurs vous agacent, un peu moins si vous attendiez un produit tout-en-un. J'espère mettre bientôt la main sur une paire pour vérifier si le son tient ses promesses.
