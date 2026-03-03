Afflelou attaque les Ray-Ban Meta avec des lunettes connectées à 249 euros

On en dit quoi ?



Un opticien qui se lance sur le marché des lunettes connectées, c'est quand même un pari intéressant. Afflelou a le réseau et le prix n'est pas mauvais. Par contre, les Magic Connect restent des écouteurs greffés sur des lunettes, ni plus ni moins. C'est bien pensé si vous portez déjà des verres correcteurs et que les écouteurs vous agacent, un peu moins si vous attendiez un produit tout-en-un. J'espère mettre bientôt la main sur une paire pour vérifier si le son tient ses promesses.