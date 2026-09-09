Les lunettes Meta inquiètent la police américaine, qui craint d'être filmée à son tour

On en dit quoi ?



Protéger les détenus filmés à leur insu et éviter de diffuser les détails d'un lieu sécurisé se défend très bien. Mais les inquiétudes de la police rappellent aussi combien il est difficile de repérer ces caméras au quotidien. On aimerait que la vie privée des passants bénéficie de la même attention, mais c'est clairement un sujet compliqué qu'il faudra trancher dans les années à venir.