Lunettes connectées : la CNIL nous demande de faire gaffe

On en dit quoi ?



On peut comprendre la position de la CNIL, qui est un peu coincée entre l'enclume et le marteau. Côté Meta, les ventes explosent et personne ne va sérieusement freiner ce marché.



Le souci, c'est que les recommandations restent... des recommandations. Demander à un porteur de Ray-Ban Meta de prévenir tout le monde dans un café avant de filmer, on imagine que ça ne se fera pas. La CNIL le sait bien.