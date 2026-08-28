Meta multiplie les rustines pour empêcher ses lunettes de filmer à votre insu

On en dit quoi ?



Cette partie de cache-cache peut durer éternellement, et c'est un peu fou de voir Meta empiler les rustines logicielles sur un bout de plastique que des gens perçaient à la perceuse. Le souci de fond n'est pas la LED, il est qu'on se met des caméras allumées en permanence sur le nez en demandant à tout le monde de faire confiance à un voyant. Une protection vaut toujours mieux que rien, et Meta a raison de colmater. Mais tant que la seule barrière tiendra dans une lampe minuscule que le premier venu peut recouvrir, on restera très loin du compte. D'autant plus qu'on le voit déjà au quotidien, quand on porte ces lunettes, les gens autour de nous sont vraiment méfiants, et on les comprend. Et c'est vraiment dommage car c'est un produit incroyable !