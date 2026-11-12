Disney+ passe la 3D sur les Meta Quest, fini le monopole du Vision Pro

On en dit quoi ?



Disney va là où les casques se vendent par millions, et la logique se comprend, le Vision Pro est resté un produit de niche quand les Quest s'empilent sous les sapins. Pour Meta, c'est une belle prise, de quoi transformer ses machines de jeu en salles de cinéma portatives juste avant l'arrivée de ses lunettes. On regrettera quand même ce flou sur les pays concernés, un lancement mondial clairement annoncé aurait évité de faire deviner tout le monde. Apple, de son côté, va devoir trouver autre chose pour justifier un casque hors de prix.