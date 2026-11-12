Disney+ passe la 3D sur les Meta Quest, fini le monopole du Vision Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
L'application Disney+ des casques Meta Quest s'est enrichie cette semaine de plus de 60 longs-métrages en relief et de salles de cinéma virtuelles aux couleurs de Pixar, Marvel ou Star Wars, le tout compris dans l'abonnement. Jusqu'ici, il fallait passer par un Apple Vision Pro à quasi 4 000 euros pour retrouver ce catalogue en 3D dans un casque.
La mise à jour est arrivée le 10 novembre et le menu a de quoi occuper pas mal de soirées, puisque les trois Avatar côtoient Avengers: Endgame, Rogue One, Tron: Ares, Vice-Versa 2, Black Panther ou encore Le Réveil de la Force, avec la prise en charge du Dolby Atmos et du Dolby Vision selon les pays et les formules. Disney ajoute aussi des environnements immersifs qui remplacent votre salon par un écran géant installé sur Tatooine, au sommet de la tour des Avengers ou en pleine usine de Monstres et Cie. Le casque fait tout le travail du relief, sans lunettes à enfiler par-dessus.
La 3D réclame un Quest 3 ou un Quest 3S, vendus dans les 550 et 330 euros, alors que le Quest 2 se contente des environnements virtuels et de la lecture classique en 2D. Par contre, Disney parle de pays sélectionnés sans donner la moindre liste, et l'application avait été lancée aux États-Unis fin 2025 avant un déploiement international resté assez flou. Impossible du coup de garantir que la France est déjà servie, le plus simple est encore de lancer l'application sur votre casque pour vérifier.
Ces films en relief étaient réservés au Vision Pro depuis son lancement début 2024, et Disney en avait fait une vitrine avec ses propres environnements dès le premier jour. L'application des Quest, elle, se limitait jusque là à de la lecture 2D en 4K avec téléchargements hors ligne. L'exclusivité tombe sur des casques jusqu'à dix fois moins chers, et le catalogue arrivera aussi sur les futures lunettes de Meta attendues au printemps 2027. Pour Apple, qui cherche toujours le grand public avec son casque, c'est un des rares atouts qui parlaient à toute la famille qui s'en va.
Disney va là où les casques se vendent par millions, et la logique se comprend, le Vision Pro est resté un produit de niche quand les Quest s'empilent sous les sapins. Pour Meta, c'est une belle prise, de quoi transformer ses machines de jeu en salles de cinéma portatives juste avant l'arrivée de ses lunettes. On regrettera quand même ce flou sur les pays concernés, un lancement mondial clairement annoncé aurait évité de faire deviner tout le monde. Apple, de son côté, va devoir trouver autre chose pour justifier un casque hors de prix.
Avatar, Avengers et Tron en relief
La mise à jour est arrivée le 10 novembre et le menu a de quoi occuper pas mal de soirées, puisque les trois Avatar côtoient Avengers: Endgame, Rogue One, Tron: Ares, Vice-Versa 2, Black Panther ou encore Le Réveil de la Force, avec la prise en charge du Dolby Atmos et du Dolby Vision selon les pays et les formules. Disney ajoute aussi des environnements immersifs qui remplacent votre salon par un écran géant installé sur Tatooine, au sommet de la tour des Avengers ou en pleine usine de Monstres et Cie. Le casque fait tout le travail du relief, sans lunettes à enfiler par-dessus.
Réservé aux Quest 3 et 3S
La 3D réclame un Quest 3 ou un Quest 3S, vendus dans les 550 et 330 euros, alors que le Quest 2 se contente des environnements virtuels et de la lecture classique en 2D. Par contre, Disney parle de pays sélectionnés sans donner la moindre liste, et l'application avait été lancée aux États-Unis fin 2025 avant un déploiement international resté assez flou. Impossible du coup de garantir que la France est déjà servie, le plus simple est encore de lancer l'application sur votre casque pour vérifier.
Apple perd un bel argument
Ces films en relief étaient réservés au Vision Pro depuis son lancement début 2024, et Disney en avait fait une vitrine avec ses propres environnements dès le premier jour. L'application des Quest, elle, se limitait jusque là à de la lecture 2D en 4K avec téléchargements hors ligne. L'exclusivité tombe sur des casques jusqu'à dix fois moins chers, et le catalogue arrivera aussi sur les futures lunettes de Meta attendues au printemps 2027. Pour Apple, qui cherche toujours le grand public avec son casque, c'est un des rares atouts qui parlaient à toute la famille qui s'en va.
On en dit quoi ?
Disney va là où les casques se vendent par millions, et la logique se comprend, le Vision Pro est resté un produit de niche quand les Quest s'empilent sous les sapins. Pour Meta, c'est une belle prise, de quoi transformer ses machines de jeu en salles de cinéma portatives juste avant l'arrivée de ses lunettes. On regrettera quand même ce flou sur les pays concernés, un lancement mondial clairement annoncé aurait évité de faire deviner tout le monde. Apple, de son côté, va devoir trouver autre chose pour justifier un casque hors de prix.