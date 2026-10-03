ENGO Titanium : le contre-pied français aux Ray-Ban Meta, à 599 euros et sans caméra
Par Vincent Lautier - Publié le
La marque grenobloise ENGO dévoile les engo Titanium, des lunettes de course à réalité augmentée de 28,9 grammes, avec des branches en titane imprimées en 3D dans ses ateliers. L'autonomie grimpe à 24 heures et il n'y a toujours ni caméra ni micro à bord, l'exact contre-pied des Ray-Ban de Meta. Une édition limitée, vendue uniquement en ligne à partir du 6 octobre.
Le principe n'a pas changé depuis les premières ENGO : un petit affichage couleur OLED est projeté directement dans le champ de vision, assez lumineux pour rester lisible en plein soleil. Le coureur ou le cycliste y retrouve sa fréquence cardiaque, son allure ou sa cadence, et compose son propre tableau de bord parmi une quarantaine de métriques depuis l'application compagnon. Les widgets d'entraînement structuré aident même à tenir la bonne allure pendant un fractionné sans quitter la route des yeux. La navigation se fait en tapotant deux fois sur la monture, et les montres Garmin se connectent directement en Bluetooth grâce au protocole ActiveLook. Par contre, vous n'y trouverez ni caméra, ni micro, ni haut-parleurs. ENGO assume ce choix depuis le début.
Parce que chaque gramme compte. Une paire de lunettes de sport classique pèse environ 25 grammes, et au-delà de 40 grammes, plus personne n'en veut sur une sortie longue. Chaque fonction ajoutée consomme de l'énergie, réclame une batterie plus grosse, et finit par peser sur le nez. ENGO a donc tout sacrifié au profit de l'écran.
Les branches sont conçues et imprimées en 3D en titane dans les laboratoires de la marque à Grenoble, ajustables en hauteur comme en largeur, avec un pont de nez réglable. Résultat, 28,9 grammes sur la balance et 24 heures d'autonomie, alors que les engo3 lancées en mars affichaient 38,5 grammes pour 18 heures. Du matériel conçu et assemblé en France, ce qui ne court pas les rues sur ce segment.
Les engo Titanium seront vendues en édition limitée, uniquement sur le site de la marque, en trois coloris baptisés Azure, Silver et Shift. Comptez 599 euros avec des verres standards, et 649 euros pour la version photochromique dont les verres s'adaptent à la luminosité. Les engo3, qu'on vous présentait en mars dernier et qui étaient lancées à 349 euros, sont toujours au catalogue.
Pendant que Meta et consorts empilent caméras et assistants IA sur le nez de leurs clients, une petite équipe grenobloise retire tout ce qui ne sert pas à courir, et cette obstination a quelque chose de rafraîchissant. On avait trouvé les engo3 convaincantes, celles-ci poussent la logique encore plus loin, avec un vrai argument de poids au sens propre. C'est une belle démonstration du savoir-faire français, pensée pour les coureurs vraiment mordus.
Un écran, et c'est tout
Le principe n'a pas changé depuis les premières ENGO : un petit affichage couleur OLED est projeté directement dans le champ de vision, assez lumineux pour rester lisible en plein soleil. Le coureur ou le cycliste y retrouve sa fréquence cardiaque, son allure ou sa cadence, et compose son propre tableau de bord parmi une quarantaine de métriques depuis l'application compagnon. Les widgets d'entraînement structuré aident même à tenir la bonne allure pendant un fractionné sans quitter la route des yeux. La navigation se fait en tapotant deux fois sur la monture, et les montres Garmin se connectent directement en Bluetooth grâce au protocole ActiveLook. Par contre, vous n'y trouverez ni caméra, ni micro, ni haut-parleurs. ENGO assume ce choix depuis le début.
Mais pourquoi le titane ?
Parce que chaque gramme compte. Une paire de lunettes de sport classique pèse environ 25 grammes, et au-delà de 40 grammes, plus personne n'en veut sur une sortie longue. Chaque fonction ajoutée consomme de l'énergie, réclame une batterie plus grosse, et finit par peser sur le nez. ENGO a donc tout sacrifié au profit de l'écran.
Les branches sont conçues et imprimées en 3D en titane dans les laboratoires de la marque à Grenoble, ajustables en hauteur comme en largeur, avec un pont de nez réglable. Résultat, 28,9 grammes sur la balance et 24 heures d'autonomie, alors que les engo3 lancées en mars affichaient 38,5 grammes pour 18 heures. Du matériel conçu et assemblé en France, ce qui ne court pas les rues sur ce segment.
Niveau prix
Les engo Titanium seront vendues en édition limitée, uniquement sur le site de la marque, en trois coloris baptisés Azure, Silver et Shift. Comptez 599 euros avec des verres standards, et 649 euros pour la version photochromique dont les verres s'adaptent à la luminosité. Les engo3, qu'on vous présentait en mars dernier et qui étaient lancées à 349 euros, sont toujours au catalogue.
On en dit quoi ?
Pendant que Meta et consorts empilent caméras et assistants IA sur le nez de leurs clients, une petite équipe grenobloise retire tout ce qui ne sert pas à courir, et cette obstination a quelque chose de rafraîchissant. On avait trouvé les engo3 convaincantes, celles-ci poussent la logique encore plus loin, avec un vrai argument de poids au sens propre. C'est une belle démonstration du savoir-faire français, pensée pour les coureurs vraiment mordus.