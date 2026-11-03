Quest 2 : Meta coupe les mises à jour en 2027

On en dit quoi ?



Sept ans de suivi pour un casque vendu 349 euros, c'est le niveau que Google et Samsung accordent aujourd'hui à des smartphones trois fois plus chers. La transition est en plus bien gérée, les joueurs gardent leurs bibliothèques et les studios ont un calendrier clair, ce qui n'est pas si courant dans le petit monde de la VR. Par contre, les acheteurs du Quest Pro apprécieront moyennement l'addition : cinq fois plus cher à l'achat, et deux ans de suivi en moins. Ce casque était déjà un échec commercial, ses premiers clients méritaient mieux pour finir.