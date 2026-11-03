Quest 2 : Meta coupe les mises à jour en 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta a prévenu ses développeurs : le Quest 2 et le Quest Pro recevront leur dernière vraie mise à jour au début de 2027, puis des correctifs de sécurité jusqu'en décembre de la même année. Le casque le plus vendu de l'histoire de la VR va donc tirer sa révérence en douceur. Les jeux, le multijoueur et le PC VR continueront de fonctionner.
Le calendrier annoncé aux studios est précis : Horizon OS 2.13 sera la dernière version majeure proposée aux deux casques, avec un déploiement qui commencera en janvier 2027 pour toucher tous les appareils d'ici mars. Ensuite, Meta ne livrera plus que des correctifs de sécurité trimestriels et des réparations de bugs critiques, jusqu'à la fin de l'année 2027. Les nouvelles fonctions de Horizon OS et les API ajoutées après cette version 2.13 seront réservées aux Quest 3, Quest 3S et aux modèles suivants. Le kit de développement s'arrête lui aussi à la version 213, et Meta ne testera plus ses nouveaux outils sur les anciens casques.
La bonne surprise, c'est que Meta ne débranche rien du côté des contenus. Les applications déjà installées continueront de fonctionner, le magasin acceptera toujours vos achats et vos téléchargements, et le multijoueur en cross-play avec les Quest 3 et 3S est maintenu. Le Meta Quest Link, qui permet de brancher le casque sur un PC pour la VR, est aussi conservé. Les studios pourront publier des mises à jour de leurs jeux, et même soumettre de nouvelles applications pour ces casques jusqu'en décembre 2027. Et un développeur qui voudra abandonner un titre devra prévenir ses joueurs au moins 180 jours à l'avance.
Le Quest 2, lancé en octobre 2020 à 349 euros, est le casque qui a fait décoller la VR grand public, avec près de 20 millions de Quest écoulés début 2023, en très grande partie grâce à lui. Il aura eu droit à plus de sept ans de suivi au total. Le Quest Pro s'en sort beaucoup moins bien. Vendu 1 800 euros à sa sortie en octobre 2022, bradé à 1 200 euros quatre mois plus tard, puis retiré du catalogue fin 2024, il devra se contenter d'un peu plus de cinq ans de support. Pour un casque présenté à l'époque comme le futur du travail en réalité mixte, c'est un peu violent.
Sept ans de suivi pour un casque vendu 349 euros, c'est le niveau que Google et Samsung accordent aujourd'hui à des smartphones trois fois plus chers. La transition est en plus bien gérée, les joueurs gardent leurs bibliothèques et les studios ont un calendrier clair, ce qui n'est pas si courant dans le petit monde de la VR. Par contre, les acheteurs du Quest Pro apprécieront moyennement l'addition : cinq fois plus cher à l'achat, et deux ans de suivi en moins. Ce casque était déjà un échec commercial, ses premiers clients méritaient mieux pour finir.
La fin est programmée pour mars 2027
Le calendrier annoncé aux studios est précis : Horizon OS 2.13 sera la dernière version majeure proposée aux deux casques, avec un déploiement qui commencera en janvier 2027 pour toucher tous les appareils d'ici mars. Ensuite, Meta ne livrera plus que des correctifs de sécurité trimestriels et des réparations de bugs critiques, jusqu'à la fin de l'année 2027. Les nouvelles fonctions de Horizon OS et les API ajoutées après cette version 2.13 seront réservées aux Quest 3, Quest 3S et aux modèles suivants. Le kit de développement s'arrête lui aussi à la version 213, et Meta ne testera plus ses nouveaux outils sur les anciens casques.
Vos jeux ne disparaissent pas
La bonne surprise, c'est que Meta ne débranche rien du côté des contenus. Les applications déjà installées continueront de fonctionner, le magasin acceptera toujours vos achats et vos téléchargements, et le multijoueur en cross-play avec les Quest 3 et 3S est maintenu. Le Meta Quest Link, qui permet de brancher le casque sur un PC pour la VR, est aussi conservé. Les studios pourront publier des mises à jour de leurs jeux, et même soumettre de nouvelles applications pour ces casques jusqu'en décembre 2027. Et un développeur qui voudra abandonner un titre devra prévenir ses joueurs au moins 180 jours à l'avance.
C'est le Quest Pro qui trinque
Le Quest 2, lancé en octobre 2020 à 349 euros, est le casque qui a fait décoller la VR grand public, avec près de 20 millions de Quest écoulés début 2023, en très grande partie grâce à lui. Il aura eu droit à plus de sept ans de suivi au total. Le Quest Pro s'en sort beaucoup moins bien. Vendu 1 800 euros à sa sortie en octobre 2022, bradé à 1 200 euros quatre mois plus tard, puis retiré du catalogue fin 2024, il devra se contenter d'un peu plus de cinq ans de support. Pour un casque présenté à l'époque comme le futur du travail en réalité mixte, c'est un peu violent.
On en dit quoi ?
Sept ans de suivi pour un casque vendu 349 euros, c'est le niveau que Google et Samsung accordent aujourd'hui à des smartphones trois fois plus chers. La transition est en plus bien gérée, les joueurs gardent leurs bibliothèques et les studios ont un calendrier clair, ce qui n'est pas si courant dans le petit monde de la VR. Par contre, les acheteurs du Quest Pro apprécieront moyennement l'addition : cinq fois plus cher à l'achat, et deux ans de suivi en moins. Ce casque était déjà un échec commercial, ses premiers clients méritaient mieux pour finir.