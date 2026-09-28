Le Vision Pro ne serait pas tout à fait mort : que prépare Apple ?
Par Laurence - Publié le
Apple n’a visiblement pas abandonné l’idée de rendre son casque beaucoup plus léger. Après avoir mis de côté le projet Vision Air, la firme travaillerait désormais sur un nouveau modèle pour 2028 ou 2029. Plusieurs concepts seraient actuellement étudiés, dont un assez radical : déplacer une partie de l’électronique dans un boîtier externe.
Depuis le lancement du Vision Pro, son poids et son encombrement restent parmi les principaux obstacles à une utilisation prolongée. Apple avait justement travaillé pendant plusieurs années sur une version plus légère, connue en interne sous le nom de code N100 (dit aussi
Le projet serait légèrement différent. Il ne s’agirait pas nécessairement d’un Vision Pro low cost, mais d'un successeur au modèle actuel équipé de la puce M5. Apple chercherait avant tout à conserver une expérience haut de gamme tout en réduisant fortement le poids. Un tarif inférieur reste possible, mais ne serait plus nécessairement la priorité. Il faudra surtout être patient : ce nouveau casque ne serait pas attendu avant fin 2028, voire début 2029.
Le projet semble peu avancé et Apple pourrait encore changer de direction. D’après Bloomberg, quatre concepts seraient actuellement étudiés. L’un d’eux serait de déplacer une partie des composants dans un boîtier externe, et ce, afin d’alléger ce que l’utilisateur porte sur le visage.
Le Vision Pro utilise déjà une batterie externe reliée par un câble. Apple pourrait donc aller plus loin en déportant également le processeur et certains composants. Le casque conserverait essentiellement les écrans, caméras et capteurs indispensables, tandis que le calcul et la batterie prendraient place dans un petit boîtier porté dans une poche.
Cette solution permettrait de réduire la chaleur et surtout le poids sur la tête. Mais elle ne ferait apparemment pas l’unanimité en interne : certains dirigeants préféreraient conserver une conception plus proche d’un appareil tout-en-un.
Apple explorerait également de nouveaux matériaux. L’un des prototypes conserverait la forme générale du Vision Pro actuel, tout en modifiant profondément sa construction. La firme testerait notamment du plastique, du titane, différents métaux et plusieurs combinaisons de matériaux afin de grappiller le maximum de grammes.
Le défi est loin d’être aisé. Le Vision Pro doit intégrer ses écrans, de nombreuses caméras et capteurs ainsi qu’une puissance de calcul suffisante pour faire fonctionner visionOS avec une latence extrêmement faible.
Les progrès d’Apple Silicon pourraient toutefois faciliter l’équation. Des puces plus performantes et surtout plus efficaces énergétiquement pourraient, d’ici deux ou trois ans, réduire les besoins en refroidissement et donc permettre une conception beaucoup plus compacte.
Apple semble avoir compris qu’un futur Vision Pro ne pourra pas simplement être plus puissant : il devra surtout devenir nettement plus confortable. Et sur ce point, déplacer le processeur dans un boîtier externe pourrait constituer une solution relativement efficace, même si elle oblige à conserver un câble. Mais avec quatre concepts encore à l’étude et une sortie qui ne serait pas prévue avant 2028 ou 2029, le N224 semble encore loin d’être figé. Apple dispose donc de deux ans pour trancher une question assez simple sur le papier : faut-il absolument tout mettre dans le casque, quitte à continuer de le faire peser sur le visage ?
LE VISION AIR EST MORT, MAIS PAS L’IDÉE
Depuis le lancement du Vision Pro, son poids et son encombrement restent parmi les principaux obstacles à une utilisation prolongée. Apple avait justement travaillé pendant plusieurs années sur une version plus légère, connue en interne sous le nom de code N100 (dit aussi
Vision Air). Ce projet aurait été abandonné l’année dernière. Mais selon Mark Gurman, Apple n’aurait pas renoncé à son objectif et travaillerait désormais sur un nouvel appareil portant le nom de code N224.
Le projet serait légèrement différent. Il ne s’agirait pas nécessairement d’un Vision Pro low cost, mais d'un successeur au modèle actuel équipé de la puce M5. Apple chercherait avant tout à conserver une expérience haut de gamme tout en réduisant fortement le poids. Un tarif inférieur reste possible, mais ne serait plus nécessairement la priorité. Il faudra surtout être patient : ce nouveau casque ne serait pas attendu avant fin 2028, voire début 2029.
APPLE TESTERAIT QUATRE CONCEPTS DIFFÉRENTS
Le projet semble peu avancé et Apple pourrait encore changer de direction. D’après Bloomberg, quatre concepts seraient actuellement étudiés. L’un d’eux serait de déplacer une partie des composants dans un boîtier externe, et ce, afin d’alléger ce que l’utilisateur porte sur le visage.
Le Vision Pro utilise déjà une batterie externe reliée par un câble. Apple pourrait donc aller plus loin en déportant également le processeur et certains composants. Le casque conserverait essentiellement les écrans, caméras et capteurs indispensables, tandis que le calcul et la batterie prendraient place dans un petit boîtier porté dans une poche.
Cette solution permettrait de réduire la chaleur et surtout le poids sur la tête. Mais elle ne ferait apparemment pas l’unanimité en interne : certains dirigeants préféreraient conserver une conception plus proche d’un appareil tout-en-un.
DU PLASTIQUE ET DU TITANE POUR GAGNER QUELQUES GRAMMES ?
Apple explorerait également de nouveaux matériaux. L’un des prototypes conserverait la forme générale du Vision Pro actuel, tout en modifiant profondément sa construction. La firme testerait notamment du plastique, du titane, différents métaux et plusieurs combinaisons de matériaux afin de grappiller le maximum de grammes.
Le défi est loin d’être aisé. Le Vision Pro doit intégrer ses écrans, de nombreuses caméras et capteurs ainsi qu’une puissance de calcul suffisante pour faire fonctionner visionOS avec une latence extrêmement faible.
Les progrès d’Apple Silicon pourraient toutefois faciliter l’équation. Des puces plus performantes et surtout plus efficaces énergétiquement pourraient, d’ici deux ou trois ans, réduire les besoins en refroidissement et donc permettre une conception beaucoup plus compacte.
QU’EN PENSER ?
Apple semble avoir compris qu’un futur Vision Pro ne pourra pas simplement être plus puissant : il devra surtout devenir nettement plus confortable. Et sur ce point, déplacer le processeur dans un boîtier externe pourrait constituer une solution relativement efficace, même si elle oblige à conserver un câble. Mais avec quatre concepts encore à l’étude et une sortie qui ne serait pas prévue avant 2028 ou 2029, le N224 semble encore loin d’être figé. Apple dispose donc de deux ans pour trancher une question assez simple sur le papier : faut-il absolument tout mettre dans le casque, quitte à continuer de le faire peser sur le visage ?