Le Vision Pro ne serait pas tout à fait mort : que prépare Apple ?

QU’EN PENSER ?



Apple semble avoir compris qu’un futur Vision Pro ne pourra pas simplement être plus puissant : il devra surtout devenir nettement plus confortable. Et sur ce point, déplacer le processeur dans un boîtier externe pourrait constituer une solution relativement efficace, même si elle oblige à conserver un câble. Mais avec quatre concepts encore à l’étude et une sortie qui ne serait pas prévue avant 2028 ou 2029, le N224 semble encore loin d’être figé. Apple dispose donc de deux ans pour trancher une question assez simple sur le papier : faut-il absolument tout mettre dans le casque, quitte à continuer de le faire peser sur le visage ?