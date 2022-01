Des platines vinyle Bluetooth chez Cambridge Audio et Victrola #CES2022

un son exceptionnel

un rapport poids puissance surprenant

Les deux appareils sont dotés d'une connectivité Bluetooth (avec les codecs SBC, AAC et aptX) et d'un préampli phono intégré, qui peut être désactivé pour permettre l'utilisation de préamplis externes. Alors que l'Alva TT V2 est une platine à entraînement direct et plateau en polyoxyméthylène, l'Alva ST dispose d'un entraînement par courroie et d'un plateau en aluminium. Le bras de lecture et l'électronique sont identiques dans les deux modèles, et le constructeur évoquepour ses deux nouveautés.La firme américain Victrola présente de son côté les V1 Premiere, une platine audio tout-en-un combinant une mini barre de son stéréo intégrée, un caisson de basse sans-fil compact, une connectivité Bluetooth, une entrée optique et une télécommande, et la Revolution Go, un modèle Bluetooth nomade pouvant fonctionner sur batterie avec une autonomie de 12 heures et doté d'une enceinte bénéficiant d'