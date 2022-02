Apple Music réduit son essai gratuit de trois à un mois !

Décidément, Apple n'en finit pas de diminuer ses essais gratuits !Cette opération réduction commencera à partir de cette semaine (et même aujourd'hui si on en croit les messages sur le site de la firme et celui de la plateforme). Parmi les pays concernés, on trouve les États-Unis, les Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, le Japon, la(pour une fois on n'est pas les derniers! ) et bien d'autres pays.