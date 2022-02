AirPods / Pro : Apple mènerait la danse des écouteurs (100 millions vendus d'ici fin 2022)

Image Statista

Une nouvelle étude de marché menée par Statista montre d'ailleurs que la firmeles Etats-Unis sur ce segment.Pour rappel,, entre les AirPods (sur trois générations), les AirPods Pro , les AirPods Max et l'ensemble des écouteurs Beats . Cette enquête menée auprès de plus de 4 000 personnes aux États-Unis le mois dernier a révélé que les AirPods représentent plus d'un tiers des écouteurs (environ 34,4 %). Avec les Beats (15,3 % du marché), Cupertino dépasse les 50% !Récemment, Dan Ives, fameux analyste de Wedbush, estimait que(même s'il a avoué en avoir perdu plus d'un!). La firme californienne serait même sur le point d'atteindre les 100 millions d'écouteurs blancs d'ici la fin de cette année !