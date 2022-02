Le casque Bose QC45 gagne un égaliseur à bandes (+Promo)

Installer la mise à jour

. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de régler plus précisément les niveaux de graves, de médiums et d'aigus de leur QC45 que via les réglages prédéfinis disponibles au sein de l'application dédiée. Pour disposer de l'égaliseur, il suffira simplement de mettre à jour le firmware du casque en ouvrant l'App Bose Music, puis d'appuyer suravant de suivre le processus guidé.Pour rappel, si Bose commercialise actuellement le NC Headphones 700 , ce dernier est assez différent pour que les deux modèles cohabitent au sein du catalogue du constructeur. En effet, si le NC Headphones 700 progresse sur plusieurs points (vous pouvez retrouver notre test ici ), dont le design, le rendu et la réduction active du bruit ambiant (ANC),Le nouveau venu conserve le confort légendaire du QC 35, une réduction active du bruit ambiant performante, un mode. permettant de garder une oreille sur son environnement, quatre microphones (contre 3 pour la génération précédente), une autonomie en hausse offrant 24 heures d'écoute avec ANC et à volume modéré (50%), le pratique Bluetooth 5.1 multipoint pour appairer deux périphériques simultanément (comme un iPhone et un Mac), un port USB-C pour la recharge, et un port audio jack 2,5 mm.