Fitness+ : et si les AirPods surveillaient les sessions d'entrainement ?

les mesures de l'accéléromètre pendant les mouvements de l'utilisateur

à l'occasion des mouvements de la tête ou d'une autre routine d'exercice

Ces derniers pourraient être dotés de capteurs pour détecter les gestes et la position, et bénéficier d'améliorations au niveau de l'audio spatial, mais pas que.En effet, si Cupertino mise beaucoup sur ce service, elle ne propose pas actuellement de véritables moyens pour surveiller les exercices effectués. Pour le moment,permettant de vérifier la fréquence cardiaque ou encore le nombre de kilomètres parcourus. Mais on a d'ailleurs pu constater lesde la montre pour certains sports, notamment nautiques où le décompte des longueurs peut s'avérer inexact en fonction des nages pratiquées.(pour ceux qui voudraient tricher pour remplir leurs anneaux plus rapidement). Ils pourraient recueillir des données en utilisant -par exemple-, et ce,Mais. En effet, les mesures devront être assez fines pour permettre de distinguer si vous levez bien votre bras droit haut au-dessus de votre tête.