La batterie virtuelle d'IK Multimedia s'améliore et propose une version gratuite

Au menu de cette itération numérotée 1.5,(Silver, orienté pop-rock, Brit Custom, simple et efficace, et Metal), Modo Drum utilise une combinaison de synthèse modale et d'échantillonnage afin de. Ainsi, les 13 kits pourront être entièrement paramétrés, avec des réglages pour la taille des fûts, les baguettes, la localisation des impacts, l'atténuation des cymbales, et bien d'autres.. Le logiciel comprend également l'émulation de 19 traitements et effets de studio, et un gestionnaire de boucles intégré donnera accès à plus de 1 400 patterns afin de créer rapidement les premiers rythmes. Le logiciel pourra être lancé en version autonome ou sous la forme d'un plug-in au format Audio Units, VST 2/3 et AAX.. Le logiciel nécessite un Mac doté d'un processeur Intel Core i5 avec le support des instructions AVX ou d'une puce M1 (prise en charge native), 8 Go de RAM (16 Go chaudement recommandés), ainsi que macOS 10.9 minimum.